Mañana, charla sobre Ciencia y Tecnología en la Facultad Regional Delta de la UTN

Será el marco del Día de la Energía Nuclear. Disertarán el Doctor en Ingeniería Mecánica Eduardo Dvorkin y el Doctor en Física Diego Hurtado. El encuentro es a las 19 horas en San Martín 1171, con entrada libre y gratuita. Mañana, miércoles 31 de mayo, la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (FRD-UTN) será sede de una importante charla sobre "Ciencia y Tecnología" en el en el marco del Día de la Energía Nuclear. La jornada, que es de entrada libre y gratuita, comenzará a las 19 horas y contará con las disertaciones del Doctor en Ingeniería Mecánica Eduardo Dvorkin y el Doctor en Física, Diego Hurtado. Además, también participarán de la jornada la Licenciada en Biología, Gabriela Trupia, y el Vicedecano de la FRD-UTN, Ingeniero Luis Perna. LOS DISERTANTES El Dr Eduardo Dvorkin es Doctor en Ingeniería Mecánica del Massachussets Institute of Technology (MIT). Ex miembro de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y ex Director del Centro de Investigación Industrial (CINI) de Tenaris-Siderca durante el período 1995-2007. Además, es Profesor de Posgrado en Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En tanto, Diego Hurtado es Doctor en Física por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigador en Historia de la Ciencia; ex Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (2015); Secretario de Innovación y Transferencia de la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM); y Profesor de Posgrado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

