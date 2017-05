La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/may/2017 La Selección Sub 15 se quedó con el subcampeonato en el Torneo Provincial







El equipo de la ABZC, integrado por los campanenses Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti, derrotó a Mar del Plata en la última fecha y terminó como escolta del campeón Bahía Blanca. Luego de la amplia derrota sufrida el sábado ante Bahía Blanca, que lo había dejado sin chances de coronarse campeón, la Selección Sub 15 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) cerró el Provincial de la mejor manera: venció 56-46 a Mar del Plata y terminó como subcampeón. El título ya se lo había asegurado el sábado Bahía Blanca y entre Mar del Plata y Zárate-Campana definían el segundo lugar, que finalmente quedó para la Selección integrada por los campanenses Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti (capitán del equipo), ambos jugadores del Campana Boat Club. Las posiciones finales del Provincial Sub 15 fueron: 1) Bahía Blanca (5-0), 10 puntos; 2) Zárate-Campana (4-1), 9 pts; 3) Mar del Plata (3-2), 8 pts; 4) Junín (2-3), 7 pts; 5) La Plata (1-4), 6 pts; 6) Olavarría (0-5), 5 pts.

