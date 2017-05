La tradición indica que el Tedeum es uno de los momentos más importantes de la celebración del 25 de Mayo en la Argentina, y en Capilla del Señor este hecho se confirma con creces. Durante la ceremonia religiosa es usual la presencia en el templo parroquial de las autoridades municipales, civiles, de fuerzas de seguridad y representantes de todos los sectores de la comunidad. Ante un auditorio como ese, este 25 de Mayo el cura párroco de Capilla del Señor, Padre Pablo Iriarte no hizo una homilía formal y de compromiso, sino que decidió hablar de los temas que mas duelen y que los gobiernos de todo nivel tienen dentro sus cuestiones pendientes. El padre Pablo habló de tráfico de drogas y de jóvenes que aceptan consumir para ser aceptados en sus grupos de pertenencia. El cura habló de la pobreza que crece y de gente que no tiene ni un colchón donde dormir. A esa altura ya eran varios los funcionarios municipales que no podían disimular su incomodidad. Pero el sacerdote no había terminado. Habló también de un caso conocido en Capilla del Señor. Se trata de un chiquito discapacitado que necesita hace años una silla de ruedas, pero que nadie se termina de hacer cargo para darle una solución. Y fue hasta ahí que aguantó el intendente. Apenas el celebrante finalizó su intervención, Adrián Sánchez pidió la palabra. Contra todo protocolo, anunció a viva voz que justamente el día anterior la obra social IOMA había autorizado el trámite en curso, y la ansiada silla de ruedas llegaría prontamente. Emulando a Alfonsín El anecdotario político-religioso tiene como una de sus perlas mas destacadas aquella vez en que el presidente Raúl Alfonsín se subió al púlpito de una iglesia para retrucarle al sacerdote que había denunciado corrupción en su gobierno. "Si alguno de los presentes sabe algo que lo denuncie, dijo Alfonsín, porque si le ha dicho esto delante del presidente es seguramente porque se conoce algo que el presidente no sabe".

El intendente y el párroco, minutos antes del Tedeum.



25 de Mayo para el recuerdo; el intendente Sánchez pidió la palabra luego de la homilía del cura párroco

