GABRIEL ARROYO SUMÓ 14 PUNTOS Y FUE UNO DE LOS MÁXIMOS ANOTADORES DEL CCC JUNTO A LOS PUNTAS GUILLERMO GARCÍA Y MARIANO GIUSTINIANO.

Anoche, el Tricolor perdió 3-1 ante el Xeneize, que sumó su quinta victoria en fila y escaló hasta la segunda posición. Por la novena fecha de la División de Honor, Ciudad de Campana perdió anoche como local por 3 a 1 frente a Boca Juniors en un encuentro disputado en el gimnasio de Chiclana 209. De esta manera, el Tricolor sufrió su segunda derrota consecutiva (venía de perder ante UNLaM), quedó con registro de seis triunfos y tres caídas y no pudo escalar de la cuarta posición en este campeonato 2017 de la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. En cambio, el Xeneize logró su quinta victoria consecutiva y trepó hasta el segundo puesto, quedando a dos unidades del líder, la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Sin embargo, el que anoche comenzó mejor fue Ciudad de Campana, que se impuso 25-17 en el primer set. Pero luego Boca reaccionó y logró quedarse con los tres parciales siguientes: 25-18, 25-21 y 25-19. En este triunfo, entre los dirigidos por Marcelo Gigante se destacaron Pablo Guzmán (16 puntos), Rodrigo Villalva (15), Diego Bonini (12) y Leonardo Patti (11). En tanto, los mejores atacantes del equipo dirigido por Miguel Mudir fueron Gabriel Arroyo, Guillermo García y Mariano Giustiniano, quienes anotaron 14 puntos cada uno. La novena fecha de la División de Honor se había abierto el lunes con las victorias 3-0 del líder UAI sobre Universitario (LP) y de River Plate ante Club Italiano. De esta manera, las posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera: 1) UAI, 24 puntos; 2) Boca Juniors, 22 puntos; 3) Ciudad de Buenos Aires, 20 puntos; 4) Ciudad de Campana, 18 puntos; 5) Club de Amigos y UNLaM, 17 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora, 15 puntos; 8) Vélez Sarsfield, 13 puntos; 9) River Plate y Club Italiano, 12 puntos; 11) Universitario (LP), 8 puntos; 12) San Lorenzo, 7 puntos; 13) Bella Vista y Náutico Hacoaj, 6 puntos; 15) Tortuguitas, 3 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos. La novena fecha continuará hoy con otros cuatro encuentros: Deportivo Morón vs Ciudad de Buenos Aires; San Lorenzo vs UNLaM; Bella Vista vs Náutico Hacoaj; y Club de Amigos vs Vélez Sarsfield. Mientras que mañana jueves se cerrará con el choque entre Municipalidad de Lomas de Zamora y Tortuguitas. Por la próxima fecha, Ciudad de Campana estará visitando el sábado desde las 20.30 horas a otro de los animadores del certamen, Ciudad de Buenos Aires.

EL XENEIZE SE IMPUSO 3-1 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ANOCHE EN EL GIMNASIO TRICOLOR.





LUCAS GREGORET INTENTA EL ATAQUE ANTE EL DOBLE BLOQUEO XENEIZE.

Vóley:

Ciudad de Campana no pudo con Boca como local

