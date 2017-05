La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer por lat tarde la programación de la 36ª fecha del campeonato del Nacional B y también informó las designaciones arbitrales para esta jornada que se llevará adelante entre viernes y lunes. De esta manera, quedó establecido que el partido entre Villa Dálmine y Atlético Paraná se disputará el sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de Héctor Paletta, quien dirigirá al Violeta por primera vez en esta temporada (en el Torneo de Transición 2016 lo dirigió en dos ocasiones: victoria 2-1 como local sobre Juventud Unida de Gualeguaychú y empate 0-0 como visistante ante Independiente Rivadavia). Antes, Paletta ya había dirigido al equipo de nuestra ciudad en otras siete oportunidades: tres habían sido también por el Nacional B, en 2015 (1-1 como visitante ante Guaraní Antonio Franco; 1-0 como visitante sobre Boca Unidos; y 2-2 como local frente a Juventud Unida de Gualeguaychú); otras dos por la Primera B Metropolitana (ambas ante Deportivo Morón y ambas, en 2012 y 2014, terminaron 3-1 para el Violeta); y dos más en la Primera C durante el año 2010 (1-1 con El Porvenir y 1-2 frente a Sacachispas).

PRIMERA VEZ CON HÉCTOR PALETTA EN ESTE TORNEO. FECHA 36 - PROGRAMACIÓN VIERNES - 20.05 horas: Estudiantes (SL) vs Guillermo Brown / TV / Pablo Díaz - 21.05 horas: Chacarita vs Almagro / TV / Ignacio Lupani SÁBADO - 15.05 horas: Nueva Chicago vs Indep. Rivadavia / TV / Diego Ceballos - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Atlético Paraná / Héctor Paletta - 15.30 horas: Douglas Haig vs Brown (A) / Pedro Argañaraz - 17.00 horas: San Martín (T) vs Ferro Carril Oeste / Bruno Bocca - 19.00 horas: Instituto vs Central Córdoba (SdE) / Ramiro López DOMINGO - 15.30 horas: Los Andes vs Flandria / Pablo Giménez - 16.00 horas: Crucero del Norte vs All Boys / Gerardo Méndez Cedro - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Santamarina / José Sandoval LUNES - 21.05 horas: Argentinos vs Boca Unidos / TV / Pablo Dóvalo

Nacional B:

Héctor Paletta será el árbitro de Villa Dálmine Vs. Atlético Paraná

