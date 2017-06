Lo confirmó el ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari.

Autoridades provinciales acompañaron la primera incursión del programa dentro de un penal Se lo confirmó a LAD el ministro de Justicia de la provincia. Dijo que será una "unidad modelo" y la primera en tener iguales espacios para la reclusión, la educación y el trabajo. El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, confirmó en diálogo con LAD que la cárcel de Campana será ampliada y pasará a ser la primera de toda la provincia de Buenos Aires "en tener una proporción igualada entre espacio de encierro, aulas y sectores de trabajo". "La idea es que con el apoyo del Ministerio de Justicia de Nación se puedan terminar aquellos emprendimientos que estaban abandonados tanto en Campana como Lomas de Zámora", señaló durante la visita que realizó a la Unidad 21 por la realización allí del programa "El Estado en tu barrio". "Vamos a tener en esa zona una unidad modelo que va a tener la característica peculiar de ser la primera que en la provincia va a tener una proporción igualada entre espacio de encierro, aulas y sectores de trabajo", añadió. Sostuvo que el diagrama "evidencia la decisión de la gobernadora de trabajar por la reinserción" de los presos. En paralelo al trabajo junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para refaccionar las comisarias con calabozos, la cartera de Ferrari pretende "descomprimir una situación compleja por la cantidad de internos y, sobre todo, por la cantidad de años que hace que no se construyen cárceles en la provincia". "Del año 2001 es la última cárcel grande construida: recuperar en tres años lo que no se construyó en 15 no es fácil", afirmó.Y confirmó que las obras de ampliación en el penal de Campana estarían concluidas para comienzos del año próximo.

Ratifican la ampliación de la cárcel de Campana

