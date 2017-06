El Gobierno descontó las horas no trabajadas a los empleados municipales que adhirieron al paro

Hay trabajadores que sufrieron una gran quita, mientras a otros se les descontó erróneamente. El Municipio aseguró que "se va a devolver el dinero" de las liquidaciones mal realizadas. Las medidas de fuerza habían sido tomadas en el marco del conflicto paritario. Hay municipales que sufrieron una gran quita, mientras a otros se les descontó erróneamente. El Municipio aseguró que "se va a devolver el dinero" de las liquidaciones mal realizadas. El Gobierno decidió descontarles a los empleados municipales las horas no trabajadas en el marco del conflicto paritario, lo que produjo un profundo malestar y paralizó la negociación con el gremio, en etapa de definición. La gestión Abella ya había dado aviso de su intención de efectuar los descuentos. Y el martes las primeras confirmaciones de los recortes comenzaron a aparecer cerca de la medianoche y rápidamente se viralizaron por Facebook. "Mi cuenta y la de muchos compañeros de trabajo está en cero. Muchos no van a tener para comer en todo el mes", publicó en una delegada sindical en su muro. La mañana del miércoles agregó la novedad de que varias liquidaciones se habían hecho de manera incorrecta: había empleados que no se habían plegado a las medidas de fuerza que cobraron menos de lo que les correspondía, y otros que sí se sumaron pero que no vieron alterados sus sueldos. El Municipio le confirmó a LAD los errores. "Como todos los meses hubo algunos detalles en las liquidaciones. En los casos que el descuento fue mal hecho se va devolver el dinero", señaló el secretario de Comunicación, Martín Seguín. Ratificó además que "el municipio hizo y hará efectivo los descuentos a quienes adhieran al paro". Ayer por la mañana se registró una fuerte protesta en el corralón de Los Cardales, uno de los sectores más radicales durante el conflicto paritario con el Gobierno. Según fuentes gremiales, los empleados se negaron a salir a trabajar. La directora de Personal, Claudia Ravera, y miembros del Sindicato acudieron al lugar. Hacia el mediodía la situación se había normalizado. Los descuentos suceden justo cuando el Gobierno y el gremio llegaban a un arreglo salarial, después de una disputa que se extendió durante meses e incluyó medidas de fuerza, movilizaciones y hasta denuncias judiciales encontradas. La propuesta es para todo el año y sería en cuotas: 13% de aumentó retroactivo a marzo (10% del cual el intendente ya entregó a cuenta), 1% en julio y otro 4% en octubre. Como la cláusula gatillo por inflación del INDEC se mantiene, en el Sindicato confían que la suba total superará largamente el 20%. Por el lado del Municipio, y al menos en lo nominal, Abella logra cumplir con el techo del 18% sugerido por la gobernadora Vidal a los intendentes. "Compañeros: el acuerdo salarial aún no está cerrado. Seguimos en plan de lucha. El Intendente se niega caprichosamente a negociar temas que vinculan al acuerdo definitivo. Y hoy con la medida arbitraria tomada de descontar las horas de la retención de tareas no debemos aflojar y estar más unidos que nunca", escribía este miércoles el administrador de la página de Facebook "Trabajadores Municipales de Campana en alerta". Así, el conflicto extiende su capítulo final.

ESTA NUEVA SITUACIÓN SE DA CUANDO LA NEGOCIACIÓN PARITARIA ESTÁ MUY CERCA DE CERRARSE LUEGO DE LOS ÚLTIMOS ACERCAMIENTOS ENTRE GREMIO Y MUNICIPIO.



El Gobierno descontó las horas no trabajadas a los empleados municipales que adhirieron al paro

