Verónica Cantero Burroni será distinguida hoy en el Senado de la Nación

Recibirá una distinción en la 25º Bienal de la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI). Junio comienza con una alegría para la familia Cantero Burroni, pero también para Campana: es que Verónica (14 años) una de las integrantes de la familia será distinguida por el Senado de la Nación, en el marco de la 25º Bienal de ALPI (Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil). No es el primer premio que gana. Su novela "El ladrón de sombras", editada por Quipu, obtuvo el prestigioso premio Elsa Morante en Italia, lo que le permitió incluso ser recibida por el Papa Francisco en el Vaticano. Dicha obra ya fue publicada en español e italiano y también fue presentada en la última Feria del Libre de Buenos Aires. En este marco, la historia de Verónica fue recogida por la revista Viva del diario Clarín, que le dedicó un amplio espacio en su última edición y recalcó el premio que recibirá de la Asociación Civil ALPI, cuya misión "es ser el centro de rehabilitación de enfermedades neuromotoras referente del país, acompañando nuestra tarea con un espíritu humanístico y solidario que nos permita responder a las necesidades de las personas con menos recursos". "Si en algún momento me preocupo, pienso sólo en el presente. En lo que me toca hoy. Además, ¿quién sabe lo que te puede suceder mañana?", afirmó Verónica durante la entrevista brindada a Viva. Este sábado 3, Verónica cumple 15 años. Actualmente cursa cuarto año de la orientación Naturales en la Escuela Santo Tomás de Aquino. Es la menor de los trillizos Cantero Burroni y la sexta de siete hermanos. Cuando nació le detectaron parálisis cerebral. Por ello realiza kinesiología, terapia ocupacional e hidroterapia todas las semanas, además de contar con dos acompañantes terapeúticos que los cuidan cada día. Su obra literaria no se detiene: está escribiendo y desarrollando "La fragancia de los sueños", pero tiene en mente otro escrito que titulará "El ojo de vidrio".



Verónica Cantero Burroni será distinguida hoy en el Senado de la Nación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: