Concejales justicialistas pidieron "mayor presencia del Estado" ante el cierre de empresas que acechan la zona. "No hay medidas de acción ni proyectos que logren contener la desocupación, y puede ser sepultar el perfil productivo que supo tener Campana" sentenciaron, y exigieron la puesta en funcionamiento del Consejo Económico Social, aprobado hace más de un año. La confirmación del cierre de la planta productiva de Carboclor, que pasará a operar únicamente su sector de puerto y almacenamiento, intensificó la preocupación del bloque del Frente para la Victoria en vísperas de una situación que, aseguran, "traerá consecuencias negativas para la comunidad toda", en relación a la posibilidad de que más de 120 trabajadores se queden sin su fuente laboral. Por ello, el titular del bloque PJ-FpV, Luis Chesini, aseguró: "Las empresas cierran delante de sus ojos y el Gobierno sigue sin reconocer la crisis. Esto lo advertimos el año pasado, y por eso propusimos la creación del COES. Un Consejo Económico Social conformado por distintos actores políticos y sociales que analicen la situación y contemplen medidas paliatorias ante situaciones que golpean hoy la realidad campanense". Para Chesini, "lo de Carboclor se venía venir y el Estado no intervino" Y agregó: "La dejó cerrar sin importar que unas 130 familias que dependían de esos trabajos tendrán un futuro incierto. La crisis financiera de esta empresa lleva algunos años, pero si uno analiza los motivos que derivaron en el cierre de la producción local, la Gerencia de la compañía enumera el tipo de cambio que no se mantuvo durante el último año, los costos internos en Argentina se incremen-taron notablemente, y una resolución de la Secretaría de Energía que retira del mercado interno a uno de los productos principales de Carboclor (el MTBE), por lo que debieron salir a importar ese producto hasta que las pérdidas superaron a las ganancias. Las políticas de este Gobierno han tenido mucho que ver, y por eso debemos exigir mayor presencia del Estado para sostener a las familias desocupadas". En este sentido, la concejal Soledad Calle señaló que "en lo local, no se observan o no hay medidas de acción ni proyectos que logren contener la desocupación, y puede ser sepultar el perfil productivo que supo tener Campana. El Consejo Económico Social fue pensado como una herramienta natural pensada desde el HCD para atender situaciones como estas. Fue aprobada por unanimidad hace más de un año, y el oficialismo nunca la puso en funcionamiento. La problemática se hace evidente en los medios de comunicación, o por comentarios de vecinos, cuando en realidad debería surgir de estudios y análisis de este órgano institucional en donde todos los actores políticos, sociales y económicos, pensemos juntos la manera de sostener el trabajo en Campana. Le pedimos al oficialismo que desempolve y saque del cajón el proyecto y lo ponga en marcha lo antes posible, y antes que sea demasiado tarde".

Chesini y Calle coincidieron en que la pérdida de fuentes de trabajo “traerá consecuencias negativas para la comunidad toda"



PJ-FpV:

”Las empresas cierran delante de sus ojos y el Gobierno sigue sin reconocer la crisis”

