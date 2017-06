Villarreal reclamó la ”unidad” del movimiento obrero

Villarreal. Foto: Archivo.

Llamó a privilegiar "el proyecto" que le convenga "al pueblo argentino y especialmente a los humildes y a los trabajadores". Sin nombrarlos, el Secretario General de las 62 Organizaciones de Zárate-Campana, Oscar Villarreal, se refirió a la posibilidad de una interna peronista entre Florencia Randazzo y Cristina Kirchner, pidiendo "unidad" para enfrentar los planes del gobierno macrista. "Nos preocupa la unidad de nuestro sector a nivel nacional, provincial y local", recalcó este martes. Villarreal reclamó al movimiento obrero y a la dirigencia que lo representa no privilegiar "intereses personales" y apoyar un "proyecto" que le convenga "al pueblo argentino y especialmente a los humildes y a los trabajadores". "Lamentablemente nosotros sentimos que si no hay una unidad en general de la gente más humilde y especialmente de los trabajadores por encima de cuáles sean sus organizaciones, nada de lo que hagamos individualmente va a alcanzar" para frenar las políticas de Cambiemos, expresó. En un "momento difícil" en el que "hay compañeros que no entienden que primero está la necesidad de la gente, el proyecto de país, y que después están los intereses personales", se debe entender que "solo la unidad de los trabajadores y del movimiento obrero puede ponerle límites a esta situación". Sin embargo, advirtió que "una unión con intereses de formación de lista" sería "un error". "Tenemos que estar hablando de unidad tanto sea en el movimiento obrero como en el proyecto que nosotros pensamos contiene a la mayoría de los argentinos y a la mayoría de nuestro país", dijo. "(Debemos alcanzar un) compromiso que más que allá de las presiones y tormentas, los ideales y las convicciones sean más fuertes. Es la única manera en que vamos a poder revertir lo que pasa en nuestro país", añadió. Villarreal avisó que su organización tendrá "su punto de vista" si finalmente hay que optar por diferentes precandidatos, pero remarcó que "lo que le conviene al pueblo argentino, y especialmente a los humildes y a los trabajadores, es que se privilegie un proyecto de país para la mayoría plasmado en una unidad". En ese sentido, consideró que "hay momentos y momentos para las internas" y antepuso a la elección entre un nombre y otro su "preocupación" por saber "cuál es la jugada de los medios cuando se enteran" de la disputa interna. "Hoy definen operaciones y en vez de ser periodistas son formadores de opiniones", cuestionó. "Si no vemos la oportunidad, cometeríamos el error de que la presión a futuro sea mayor", advirtió.

Villarreal reclamó la ”unidad” del movimiento obrero

