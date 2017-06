La agrupación Julio Armando Melo colaboró con la Sociedad de fomento de Santa Lucía

El presidente Horacio Nores agradeció a la agrupación partidaria por su acercamiento a la comunidad barrial. La agrupación Julio Armando Melo fue recibida por el Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Santa Lucía de nuestra ciudad, Horacio Nores, junto a otros referentes de la comisión directiva para agradecerles por los aportes realizados a la comunidad barrial. La Melo había donado la pintura con la que fue renovado el edificio de la sociedad de fomento y había colaborado con la realización de una peña folclórica organizada por la institución el último fin de semana con el objeto de recaudar dinero para la instalación del gas natural. Nores resaltó el compromiso de la agrupación, pero también destacó que la comisión de hombres y mujeres que lo acompañan actúan de la misma manera para que el barrio progrese. Por su parte Javier Contreras, referente del grupo partidario que apoya la gestión de Sebastián Abella, contó la "alegría que da ver a una comisión que le pone las ganas y el hombro para lograr el bien común y no para el crecimiento personal". Christian Roma, integrante de la agrupación. se refirió al hecho "de acompañar y ayudar a los que se ayudan". "Hoy también visitaremos a Honrar la Vida, un grupo de personas que se esfuerzan día a día para recuperarse del flagelo de la droga y reinsertarse en la sociedad; de eso hablamos cuando hablamos de igualdad social", agregó. Por último Charly Schneider remarcó la tarea de la agrupación: "Hemos trabajado y acompañado a una familia en el barrio Las Praderas integrada por un matrimonio con sus 20 hijos, cada uno con una historia particular de vida. Junto a una comunidad cristiana y también de Honrar la Vida levantamos una vivienda digna con paredes de ladrillos y su respectivo techo. Esas cosas son las que nos gratifican, la tarea en conjunto para dar una mano a nuestros vecinos que más no lo necesitan".

