Norberto Lombardi presentó su muestra de humor gráfico en la sede Campana Amanecer Literario

En el marco de los 22 años de C.A.L, el humorista estuvo como invitado especial y presentó "RECO-RIENDO París", obra que exhibió recientemente en la Alianza Francesa de Buenos Aires. "Lo más importante era dibujar y divertirme", señaló sobre esa muestra. Un extracto del prólogo escrito por José Traghetti lo define perfectamente: "Lombar es un cultor del silencio, no necesita de palabras para que sobreviva "la palabra" (parafraseando a Vallejo) y hace uso de él en su humor, porque sabe cómo resolverlo gráficamente". El reconocido humorista gráfico Norberto Lombardi (Campana, 1939) estuvo el martes pasado en Campana Amanecer Literario para celebrar los 22 años del nacimiento de la entidad. Allí compartió algunos de los trabajos de su muestra "RECO-RIENDO París", que del 5 al 29 de abril expuso en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Lombar felicitó a la institución por su trabajo: "No sé si hay instituciones de tipo cultural como éstas que hayan durado tantos años". Durante el encuentro comentó que esta muestra le llevó cuatro años de "amor al trabajo y dedicación". De hecho, Traghetti detalla en el prólogo de presentación: "Podemos disfrutar de Reco-Riendo París, una muestra en la que no solo quedan al descubierto algunas de las pasiones de Norberto, como el dibujo, el humor y su amor por la ville lumière, sino también y por sobre todas las cosas, su infatigable trabajo". Lombar profundizó sobre el trabajo realizado: "Lo encaré de una forma distinta a lo que lo hacía normalmente. Me gustó lo que hice. Buscaba imágenes que me dijeran algo, que den motivo para hacer la parte humorística. Transformar la foto en lo que yo quería. Lo más importante era dibujar y divertirme". El artista campanense tiene más de 50 ilustraciones realizadas en Bélgica y no se queda quieto, sigue creando. Comenzó con ilustraciones en páginas de Anteojito y Joker. Trabajó con García Ferrer más de 29 años. Y hoy, algunos de los trabajos que mostró en Campana Amanecer Literario son del Jardín de Luxemburgo (Triunfo de Sileno), Estatua de Clemens Off, Torre Eiffel, El Pouce (el dedo de París) y la conocida Sacre Coeiur, entre otros. "Tenía la idea sobre la foto, traté de llevar la foto al dibujo y después incluía la foto y hacía el dibujo", sintetiza su trabajo el humorista. Confiesa que no cree mucho en la inspiración sino en que hay que buscar las ideas. En un momento de la charla se sorprendió cuando un integrante del grupo lo definió como "Hacedor de esperanzas" y a la par recibió elogios por sus trabajos. Finalmente, Norberto se sumó a la torta de cumpleaños números 22 con el grupo Campana Amanecer Literario.

Norberto Lombardi presentó su muestra de humor gráfico en la sede Campana Amanecer Literario

