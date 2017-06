El Municipio adhiere a ”Ni una menos” con una marcha y un Zumbathon

Sumándose a la consigna colectiva que rechaza la violencia de género, las actividades se organizan con el fin de generar conciencia. A su vez, la Jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, anticipó la próxima inauguración de un Hogar Integral de Mujeres. Este sábado 3, en la plaza Eduardo Costa, desde las 15 horas se realizará una marcha y luego, a partir de las 16 horas, un Zumbathon. La propuesta es impulsada por la Jefatura de Gabinete del Municipio, en el marco de las actividades colectivas que se llevarán a cabo bajo la consigna "Ni una menos", en distintos puntos del país. "Entre todos tenemos que luchar contra la violencia de género", enfatizó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz durante el anuncio. No obstante, destacó también, que "es importante ampliar el concepto de la no violencia. Nos reunimos teniendo a esa consigna como premisa, pero también para repudiar la violencia contra adolescentes, adultos, mujeres y hombres. Es decir, la violencia en sí". Schvartz informó que primero se realizará una marcha alrededor de la plaza, desde las 15, con la coordinación del Municipio y la presencia de vecinos e instituciones. "Convocamos a todas entidades que quieran participar a sumarse. Los esperamos para la marcha y, si así lo desean, también a sumarse con algún stand", agregó. En el lugar, además, habrá un espacio informativo a cargo de la Dirección de Derechos Humanos donde se brindará información sobre la temática, vías de comunicación y organismos a los que acudir en caso de padecer violencia de género. "Para el Municipio, esta no es una actividad aislada. Se realiza en el marco de capacitaciones, charlas y encuentros que nos permiten concientizar y reflexionar sobre el tema", dijo Schvartz. Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar: "Esperamos a todo tipo de público, ya que no es exclusivamente para mujeres. Y terminar con la violencia es un compromiso de todos". A su turno, el instructor de Zumba, Ezequiel Suárez informó que el Zumbathon comenzará a las 16 horas y hay clases programadas hasta las 19 horas. "La iniciativa tuvo una excelente convocatoria. Tal es así que contaremos con muchos instructores de la ciudad, pero también de Zárate, Gualeyguachú, Baradero y Capital Federal. Son profes que les pareció interesante la propuesta y que agradecen, al igual que yo, el acompañamiento del Municipio", comentó Suárez. "Esperamos a todos, incluso a aquel que no se anime a bailar. Queremos que se sumen a esta jornada de concientización y se acerque a compartir la tarde", completó. UN ANUNCIO IMPORTANTE Schvartz anticipó la próxima inauguración de un Hogar Integral de Mujeres, donde podrán acudir para recibir asistencia psicológica, legal, social gratuita. "Vamos a acompañarlas de manera integral en momentos difíciles, como el que atraviesa la mujer en una situación de violencia de género", adelantó. "Con cada acción que impulsamos, reafirmamos nuestro compromiso para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia", concluyó.

La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz hizo el anuncio de las actividades con el instructor de Zumba, Ezequiel Suárez.



El Municipio adhiere a ”Ni una menos” con una marcha y un Zumbathon

