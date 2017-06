Por los resultados obtenidos y la cantidad de participantes, la delegación del Centro de Enseñanza de Karate Do Shorinryu Kyudokan de Okinawa y el Dojo Naos de nuestra ciudad se quedó con los trofeos "Copa Ciudad de Lanús" y "Copa Confraternidad". El pasado domingo se realizó la XVI Edición de la "Copa Ciudad de Lanús", Torneo Provincial de Karate y Kobudo Okinawense, que se llevó adelante en las instalaciones del Club Olimpo. Allí se dieron cita 180 atletas de distintas provincias, 20 Dojos de karate y 11 Asociaciones de distintas escuelas. El Centro de Enseñanza de Karate Do Shorinryu Kyudokan de Okinawa y el Dojo Naos de nuestra ciudad se hicieron presentes con una delegación de 24 competidores, entre niños y adultos, quienes disputaron las categorías de Kumite, Combate y Kobudo. Y por los resultados obtenidos y cantidad de competidores, la delegación campanense se quedó con los trofeos "Copa Ciudad de Lanús" y "Copa Confraternidad". Los resultados conseguidos por los atletas de nuestra ciudad fueron los siguientes: KATA 8 Y 9 AÑOS MASCULINO: 1º) Agustín Udrizar; 2º) Yamil Castillo. KATA 8 Y 9 AÑOS FEMENINO: 3ª) Mercedes García. KATA 10 Y 11 AÑOS HASTA 5º KYU MASCULINO: 2º) Thiago Marzano KATA 10 Y 11 AÑOS HASTA 5º KYU FEMENINO: 3ª) Victoria Acosta y Camila Leibouski. KATA 10 Y 11 AÑOS DESDE 4º KYU MIXTO: 2º) Kevin Carabajal. KATA 14 A 15 AÑOS DESDE 4º KYU MIXTO: 1º) Augusto Giordano; 2º) Marco Botti. KATA 16 A 17 AÑOS DESDE 4º KYU MIXTO: 1º) Agustín Ferrari. KATA 18 AÑOS EN ADELANTE HASTA 5º KYU MASC: 3º) Ignacio Giménez. KATA 18 AÑOS EN ADELANTE DESDE 4º A 1º KYU MASC: 1º) Nahuel Quinteros. INFANTILES HASTA 15 AÑOS MIXTO: 1º) Augusto Giordano y 2º) Marco Botti. SAI PRINCIPIANTES (BLANCOS) 16 AÑOS EN ADELANTE MIXTO: 1º) Augusto Giordano y 2º) Marco Botti. KATA 18 AÑOS EN ADELANTE FEMENINO DANES: 1º) Daniela Bustos. KUMITE 8 Y 9 AÑOS MIXTO (Femenino): 1º) Mercedes García. KUMITE 10 Y 11 AÑOS HASTA 5º KYU MASCULINO: 3º) Thiago Oroná. KUMITE 10 Y 11 AÑOS HASTA 5º KYU FEMENINO: 3º) Camila Leibouski. KUMITE 10 Y 11 AÑOS DESDE 4º KYU MIXTO: 3º) Kevin Carabajal. KUMITE 16 A 17 AÑOS DESDE 4º KYU MASC: 2º) Agustín Ferrari. KUMITE 18 EN ADELANTE HASTA 5º KYU MASCULINO - DE 70 KG MASC: 1º) Luis Barraza. KUMITE 18 EN ADELANTE DANES FEM: 1ª) Daniela Bustos. "Queremos agradecerles a alumnos participantes, instructores y padres presentes, quienes con una altísima muestra de camaradería llevaron los colores y la hinchada de nuestra ciudad hacia la Zona Sur del Gran Buenos Aires", remarcó Cristian Lugani, 7º Dan Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Kyudokan Federation.

Karate Kyudokan:

Campanenses destacaron en la ”Copa Ciudad de Lanús”

