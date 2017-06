La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/jun/2017 Primera D:

Puerto Nuevo visita el domingo a Lugano











Jugará en Tapiales desde las 15.30 horas con arbitraje de Javier Delbarba y con la posibilidad de prácticamente asegurar su pase al Reducido. Luego de las victorias consecutivas sobre Yupanqui y Argentino de Rosario, Puerto Nuevo ya trabaja pensando en su próximo compromiso: Atlético Lugano, programado para este domingo a las 15.30 horas en Tapiales por la 29ª y anteúltima fecha de la Primera D. Y será un encuentro clave para el Auriazul, que por la victoria de Central Ballester (el martes venció 2-0 a Muñiz) retrocedió al noveno lugar, pero sigue con las chances intactas del clasificar al Reducido por el segundo ascenso. De hecho, si le gana a Lugano, podría asegurarse su lugar en el Octogonal el próximo martes, si es que Claypole no vence como visitante al ya "desafiliado" Centro Español (quedó sentenciado el martes, al perder 3-1 frente a Victoriano Arenas). Por eso, y como en la última fecha recibe al líder Alem, su visita al Naranja asoma como un partido clave, en un escenario donde inició esta remontada, cuando le ganó agónicamente a Yupanqui (hizo de local en cancha de Lugano). Así, que allí mismo espera poder confirmar esta levantada con la clasificación al Reducido. PRIMERA D - FECHA 29 DOMINGO - 15.30 horas: Argentino (R) vs Juventud Unida / Sebastián Habib - 15.30 horas: Lugano vs Puerto Nuevo / Javier Delbarba LUNES - 15.30 horas: L. N. Alem vs Liniers / Juan Battaglia - 15.30 horas: Ituzaingó vs Lamadrid / Gonzalo Beloso - 15.30 horas: Yupanqui vs Atlas / Edgardo Kopanchuk MARTES - 15.30 horas: Centro Español vs Claypole / Santiago Jorge Mitre - 15.30 horas: Victoriano Arenas vs Central Ballester / Tomás Diulio - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Muñiz / Franco Acita

Imagen ilustrativa. C. A. Lugano. Foto: Taringa.

