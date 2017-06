La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/jun/2017 Semanario del Pescador:

Fin de semana con sudestada y buen pique

Por Luis María Bruno







En lo que respecta al fin de semana pasado estuvimos con vientos de intensidad del sector sudeste, lo que como todos sabemos forma una marejada más que importante en los distintos ríos y máxime en ríos como el Paraná Guazú y el Bravo donde la gran mayoría de los pescadores buscan muchas veces el reparo de los vientos para encontrar el tan ansiado pique del pejerrey, pero no siempre se da. En estas condiciones y al reparo del viento sino que esta especie se encuentra más en los sectores de aguas movidas por encontrarse las mismas mas oxigenadas, de esta manera por nuestra parte realizamos un relevamiento de pesca nuevamente en las inmediaciones del muelle del Helgue y en la boca del Doradito. Para aquellos que conocen la zona esta demás decirles que de un lado el viento nos arrimaba muy ligeramente a los juncales y del otro el efecto del viento nos sacaba rio afuera, de todas maneras el garete en la zona del Helgue era prácticamente muy lento ya que por efecto del viento el rio se mantuvo en creciente durante todo el día, tal es así que muchos muelles tenían el agua al borde de las tablas y el oleaje producido por grandes buques llegaban a mojarles los pies a los amigos pescadores que se encontraban caminándolos, la pesca en si fue con un pique no muy continuo sino espaciado en donde de golpe se daban un par de capturas seguidas y después por un periodo de unos minutos el pique desaparecía, con la consigna de que los mismos no se daban pegado a los juncales sino en esta oportunidad retirado de la costa gareteando a una profundidad de unos 15 a 20 metros, con muy buenos resultados en brazoladas de entre los 12 y 25 centímetros, realizando encarnes con mojarras vivas y en ocasiones cambiando estas con alguna isoca o filet de dientudo también colgando del anzuelo. Los portes de los pejerreyes son realmente muy buenos hay que estar muy atentos y tener a mano siempre un copo como para poder izarlos a bordo, en lo que respecta al día sábado se promediaron entre las 15 y 30 capturas por lancha dependiendo de la cantidad de pescadores y de la muñeca de los mismos. En nuestro programa televisivo esta semana te mostramos la segunda parte del 21º Salón Náutico Argentino que se llevo a cabo en el parque náutico de San Fernando, al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanatv.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los jueves de 20 a 22 con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 y también encontranos por www.semanariopescador.com.ar.

Gustavo Sandoval y Luis Maria Bruno con muy buenos ejemplares de pejerreyes del Guazu.



