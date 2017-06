Se llegó a un acuerdo paritario y los municipales levantaron el acampe

Tal como lo adelantaba LAD en su edición de ayer, el arreglo es anual e implica una suba del 18% y cláusula gatillo por inflación. Además, el intendente decidió devolverles a los municipales los descuentos por las horas no trabajadas. El Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) cerraron ayer su negociación paritaria. El acuerdo arrojó las mismas cifras y modalidad de pago que los barajados un día antes, pero trajo como novedad la decisión del intendente de rever los descuentos realizados a los trabajadores municipales que se plegaron a las medidas de fuerza desplegadas por el gremio. "El Municipio hizo un gran esfuerzo para llegar a esta oferta, siempre pensando en lo mejor para los trabajadores municipales pero sin dejar de tener en cuenta a los vecinos contribuyentes", aseguró ayer el secretario de Comunicación del Municipio, Martín Seguín, en diálogo con La Auténtica Defensa. La propuesta final aceptada por el STMC es por todo el año y consiste en un 12% de suba para marzo/abril (de los cuales un 10% ya fue entregado a cuenta); un 1% para mayo; otro igual porcentaje para julio; y 4% para octubre. Incluye cláusula gatillo automática por inflación del Indec, por lo que el gremio estima que el incremento final superará el 20%. "Creo que es un acuerdo justo, en el que llegamos al límite al que podíamos bajar y al cual el Municipio podía llegar", señaló el secretario de Prensa gremial, Norberto Burgue-ño, ayer por la noche mientras se levantaba el acampe mantenido por los municipales durante más de tres semanas en la plaza Eduardo Costa. Consideró el arreglo como "un beneficio justo para los trabajadores" porque "si se dispara la inflación" sus salarios están "atados a ella". "Entendemos las limitaciones del Municipio y creo que el Municipio entendió la necesidad de los trabajadores", resumió. La firma del acuerdo se había dilatado 24 horas luego de que el martes por la noche se confirmara el descuento por las horas no trabajadas a los empleados que se habían sumado a los sucesivas "retenciones de tareas" convocadas por la dirigencia sindical. El miércoles, en medio de un gran malestar de la plantilla municipal y el descubrimiento de errores en las liquidaciones salariales –que recortaron sueldos de trabajadores que no había parado-, Abella había reafirmado su intención de aplicar la medida punitiva; no obstante, este jueves optó por dar marcha atrás a partir de entender las "necesidades" de los empleados "pero dejando en claro que se realizarán los descuentos correspondientes ante cualquier medida de fuerza a futuro", de acuerdo a lo expresado por Seguín a este medio. "El poder Ejecutivo comprendió nuestro pedido y accedió devolver lo descontado, por lo que el miércoles los trabajadores estarían cobrando esos montos", indicó por su parte Burgueño. Los ajustes paritarios también se estarían abonando la próxima semana, mientras que se consensuó pagar el medio aguinaldo antes del Día del Padre. Lo que se continuará negociando en adelante es la cancelación del acuerdo entre el STMC y el Municipio por la percepción de los créditos comerciales otorgados por el gremio a sus afiliados. "Eso se seguirá charlando. Es un tema que estaba fuera de la mesa paritaria. Nosotros queremos seguir trabajando de la forma en la que veníamos, porque es un beneficio fundamentalmente para los trabajadores, y algo que al Municipio no le genera gastos y al Sindicato tampoco", explicó. Ayer en horas de la noche delegados y trabajadores festejaban con cánticos el fin del conflicto. "Hemos pasado por frío, lluvias, sol, alegrías, anécdotas, llantos, cansancio, impotencia, enojo. He conocido gente maravillosa, iguales y diferentes, cada uno con una historia particular, pero todos trabajadores municipales que luchábamos por un mismo objetivo: un salario digno", escribió en su Facebook la dirigente gremial Florencia Mingues. De a poco, la carpa se fue desarmando y el Patio de las Américas librado de las consignas de protesta.

