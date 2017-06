HCD: Se aprobó anoche la creación de la Comisión de Labor Parlamentaria

Fue durante la primera sesión de junio. Tendrá como finalidad "ordenar" y darle "mayor fluidez" a las sesiones, pre-acordando los proyectos que saldrán a recinto, cuáles vuelven a comisión y los tratamientos sobre tablas. El Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad este jueves la creación de la Comisión de Labor Parlamentaria con el objetivo de "ordenar" y darle "mayor fluidez" a las sesiones legislativas. El proyecto votado ayer combinó las iniciativas de Mariano Raineri (Cambiemos), Carlos Cazador (Primero Campana) y Juan Ghione (Frente Renovador). El texto final salió de un trabajo en conjunto realizado en el seno de la comisión de Legislación y Seguridad, y si bien no satisfizo las pretensiones de todas bancadas, reunió el consenso necesario para su aplicación. Labor Parlamentaria definirá antes de cada sesión los proyectos que pasan a recinto, cuáles vuelven a su respectiva comisión de origen y qué votaciones se darán sobre tablas. Además, también se modificó el reglamento interno del HCD, limitándose el tiempo de los homenajes a 7 minutos e incluso estableciendo su naturaleza, aunque los concejales podrían seguir refiriéndose casi a cualquier tema como sucede hasta ahora. La flamante comisión había sido propuesta varias veces, sin éxito. Uno de los puntos de división era su conformación: la oposición quería equidad de votos, mientras que el oficialismo exigía que se respete su mayoría. Así se decidió que Labor Parlamentaria la integren los presidentes de bloque del HCD, cuyo voto tendrá un valor equivalente a la cantidad de bancas que lideran. Por ejemplo, Raineri tendrá 9 votos, Luis Chesini (FPV) 6 y Cazador (Primero Campana), 1. "El proyecto no nos conforma a todos, había diferentes aspiraciones pero pudimos encontrar un equilibrio", señaló Ghione durante el debate. "Esto viene a liberar de algunas de sus responsabilidades a la Presidencia y a la Secretaría. Buscamos ordenar y darle mayor fluidez a las sesiones, con discusiones claras y el tratamiento de expedientes pre-acordados", explicó. El hecho de que la aprobación haya sido unánime no ahorró cuestionamientos. La concejal Soledad Calle manifestó el "malestar, rechazo y disgusto" del FPV por el reglamento interno vigente que restringe la intervención de los concejales a siete minutos y una sola vez por proyecto –el bloque autor puede pedir la palabra dos veces-. "Nosotros acompañamos este reglamento pero en la práctica resultó ser un límite a la voz y a la cantidad de concejales que se pueden expresar", aseguró. También criticó el tiempo de antelación con el que hay que informar los proyectos que se quieren tratar sobre tablas. "Hasta el día de hoy el reglamento claramente autoriza a tratar proyectos que no figuran en el Orden del Día. Esta modificación viene a blanquear una trampa", dijo, en referencia a que ya se estaba imponiendo una hora límite sin ningún tipo de norma avaladora. En línea, el Norberto Bonola mostró su desacuerdo con la restricción a la palabra de los ediles. "No me voy a resignar a ello por es algo claramente inconstitucional", sostuvo.

La flamante comisión había sido propuesta varias veces, pero sin éxito. VIDEO DE LA SESION:

HCD: Se aprobó anoche la creación de la Comisión de Labor Parlamentaria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: