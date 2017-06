P U B L I C



Tras el lanzamiento del binomio Sergio Massa-Margarita Stolbizer (Frente Un País), el Frente Renovador local mostró juntos a tres de sus referentes: Juan Ghione, Katty Altimari y Adriana Barbero, quienes aseguraron que trabajan pensando en la unidad y en ser una alternativa confiable al Gobierno de Sebastián Abella. "Estamos trabajando para ser un buen equipo y una gran alternativa para Campana", remarcó Altimari, quien encabezó el encuentro de mujeres massistas de la primera sección electoral que reunió a los tres referentes. "Acá tenemos toda la intención de ir unidos", señaló al ser consultada por la posibilidad de que los tres se integren a una misma lista. Un nombre que no tardó en ser mencionado fue el de Axel Cantlon. Respecto al desembarco del ex líder radical, Ghione afirmó que el FR tiene "las puertas abiertas" para todos "los compañeros, todos los independientes, todos los radicales que no han encontrado un espacio para participar". "Vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que encuentren ese espacio", subrayó. Y dijo que si bien "la matemática electoral a veces obliga a hacer magia y a buscar soluciones" en el armado de una lista, "el objetivo es que estén todos nucleados dentro del Frente Renovador". "Estamos esperando a que se acerquen", expresó. "Con Juan nos une una historia: los dos somos peronistas, compañeros de muchos años, tenemos un diálogo muy fluido y creo que vamos a ponernos de acuerdo. En el caso de Axel, preferiría que se lo pregunten a él, ya que no hay ninguna definición oficial", respondió por su parte Altimari. El pluralismo ideológico fue pregonado por tres referentes de fuerte extracción justicialista. En ese sentido, Barbero dejó en clara su opinión de que hoy el FR es el lugar donde el peronismo debe estar, al comentar sus impresiones sobre el acto que un día antes habían encabezado Massa y Stolbizer en Malvinas Argentinas. "A mi me acompañaron un montón de compañeros y su corazoncito sintió una caricia que hace tiempo no sentían. Este es el único espacio en donde encontramos que hay proyectos, recepción de problemas y la búsqueda soluciones", afirmó. CRÍTICAS AL GOBIERNO. Altimari sostuvo que a ciudad tiene "un Gobierno desastroso" y que "nunca estuvo tan mal administrada y en tan malas condiciones, con funcionarios importados y un intendente que improvisa todos los días". "Como decía Katty, la ciudad de Campana nunca ha estado en peor estado que ahora. Y es generalizado, tanto en el centro como en los barrios, tanto en lo económico como en las obras y en lo social", añadió Barbero. "El abandono es absoluto: no se sabe si es por una falta de capacidad de administrar los recursos o por falta de decisiones políticas. Se lo que fue el sacrificio de ganar el Municipio de Campana y ver ahora como esto se está cayendo a pesados realmente nos da fuerza para seguir trabajando para que esto cambie", aseveró.

LOS REFERENTES PERONISTAS SE MOSTRARON JUNTO EN UN ENCUENTRO DE MUJERES DEL FRENTE RENOVADOR.



Frente Renovador:

Ghione, Altimari y Barbero se mostraron juntos y aseguraron que trabajan por la unidad

