La obra de Eduardo Rovner es protagonizada por Luchy Díaz, Mauro Montero y Andrea Ginaculopulo en el espacio "Arte&OtraCosa". Mañana es la primera función del mes. "Compañía", la reconocida obra de Eduardo Rovner, será presentada en nuestra ciudad a lo largo de cuatro noches de junio en el espacio "Arte&OtraCosa" ubicado en Castelli 532. La primera función de este mes de junio será mañana sábado a las 21 horas; la segunda, el domingo 11 a las 19.30; la tercera, el sábado 24 a las 21; y la cuarta y última, el viernes 30 a las 21. Bajo el lema "¿Hasta dónde estamos dispuestos a reconocer nuestra soledad?", los intérpretes serán Luchy Díaz, Mauro Montero y Andrea Gianaculopulo, con la puesta en escena y dirección del propio Mauro Montero. Los interesados en apreciar esta obra que ya ha regalado diez funciones a sala llena pueden comunicarse por WhatsApp al 3489-549672 para hacer sus reservas. SINOPSIS. La obra comienza con un personaje, Osvaldo, que intenta contarle a Ana, su esposa, el encuentro que ha tenido ese día con otra mujer. A partir de ese momento, la situación crece con él queriendo compartir con ella ese sentimiento tan importante y ella no queriendo que su marido siga adelante alegando, entre otras cosas, que es su esposa, no un amigo. Así, "Compañía" intenta plantear el conflicto entre los deseos del hombre, sus pasiones, y las estructuras culturales que no le permiten expresarlos y vivirlos, obligándolo, en cambio, a ocultarlos. También trata de cómo la posibilidad de la pérdida del afecto de un ser querido o la desesperada necesidad de compañía pueden transformar a la persona más generosa y, aparentemente, más inofensiva, en alguien capaz de llegar a situaciones límites de violencia

Luchy Díaz, Andrea Ginaculopulo y Mauro Montero son los intérpretes.



Cuatro funciones de ”Compañía” en junio

