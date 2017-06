La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/jun/2017 Básquet:

El equipo dirigido por Gustavo Godoy enfrentará como visitante a Independiente de Escobar en el inicio de la segunda rueda del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la ABZC. Este fin de semana comenzará la segunda rueda del Nivel B del Torneo Oficial de la ABZC. Y el Campana Boat Club (4-1) estará jugando el domingo como visitante frente a Independiente de Escobar (1-4) desde las 20 horas. Por la misma Zona B1, mañana sábado se enfrentarán Náutico San Pedro (3-1) y Deportivo Arenal (4-0), en un cotejo pendiente de la quinta fecha, por lo que quedaron postergados sus compromisos de En tanto, por la Zona B2, hoy 21.30 jugarán: Ingeniero Raver de Los Cardales (2-3) vs Belgrano de Zárate (2-3) y Honor y Patria de Capilla del Señor (2-2) vs Náutico Zárate (3-2). La sexta jornada de la Zona B2 se completará mañana con Peñarol de Pilar (0-4) vs Sportivo Escobar "B" (5-0).



