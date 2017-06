Ciudad visita hoy a Areco Por la octava fecha del Grupo II del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana visitará esta tarde a Areco Rugby Club. El Tricolor llega a este compromiso luego de caer 44 a 27 como local ante Las Cañas, en un juego en el que marcó tries a través de Nazareno Alaguibe (2) y Lucas Fernández, mientras que Juan Calvi sumó dos penales y las tres conversiones. De esta manera, Ciudad cosechó su sexta derrota en siete presentaciones y con 7 puntos, se ubica en la 12ª posición del Grupo II de la URBA El Intendente Abella se refirió a la decisión de la UAR de construir su Centro Nacional de Entrenamiento en nuestra ciudad. Será en un predio aledaño al barrio La Lucila. Tal como informáramos ayer, el Municipio, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABE) y la Unión Argentina de Rugby (UAR), firmaron un documento para la cesión a la UAR de un predio de 32 hectáreas en nuestra ciudad, donde se construirá el Centro Nacional de Entrenamiento de Rugby. En ese espacio, ubicado junto al barrio La Lucila (Km 66 de la ruta Panamericana), se construirá un complejo donde se capacitará y formará, a todo nivel, a los clubes que conforman la base sobre la cual se cimienta este deporte en Argentina. A su vez, allí funcionará un centro de entrenamiento para Los Pumas, Jaguares, Los Pumitas, los seleccionados de Seven masculino y femenino, Argentina XV y cualquier otro equipo que, en el futuro, represente a la UAR. La instalación de este espacio deportivo, que se realizará con fondos otorgados por "World Rugby", se logró tras intensas gestiones del intendente Sebastián Abella junto al Gobierno Nacional. "Es un orgullo para mí que la UAR haya elegido la ciudad de Campana para construir su centro de entrenamiento", remarcó el Intendente Abella, quien participó de la firma del convenio junto al presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Dr. Ramón Lanús, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Carlos Araujo; el vicepresidente de World Rugby, Agustín Pichot; el secretario de la UAR, Fernando Rizzi y el Gerente General de la UAR Juan Cruz Gómez Oromí. "Es importante que desde el Municipio se puedan ofrecer herramientas deportivas, que promueven la salud e integración en un lugar de encuentro y recreación", agregó el jefe comunal. Incluso, según pudo averiguar La Auténtica Defensa, el proyecto incluye un estadio que podría ser escenario de las presentaciones internacionales de Los Pumas y el resto de los equipos nacionales.

ABELLA DIALOGANDO CON AGUSTÍN PICHOT, EX CAPITÁN DE LOS PUMAS Y ACTUAL VICEPRESIDENTE DE LA WORLD RUGBY, DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ EL CENTRO.





ABELLA PARTICIPÓ DE LA FIRMA DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN DEL TERRENO A LA UAR.



Rugby:

”Es un orgullo que la UAR haya elegido Campana”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: