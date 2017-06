Anoche, a puro triple, el Tricolor se impuso por 95 a 81 en su gimnasio y consiguió su tercera victoria en tres presentaciones. Por la quinta fecha de la Zona 1 del Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana venció 95 a 81 como local a Sportivo Pilar y, de esa manera, estiró su invicto en el arranque de la competencia. Es que el Tricolor había derrotado a Defensores Unidos y Atlético Baradero en sus dos presentaciones anteriores, por lo que con este triunfo se consolidó como líder de la Zona 1, dado que a este compromiso llegaba en igualdad de resultados que el Rojo de Pilar. Los dirigidos por Fabián Timmis (fue su segundo partido al mando del equipo) pudieron tomar ventajas en el primer cuarto (25-14) y, a pesar de ceder el segundo parcial, volvieron a mostrarse superiores en el tercer período (33-26) para llegar a los últimos diez minutos con una diferencia de 14 puntos (78-64) Una de las claves del Tricolor fue la efectividad que logró en sus lanzamientos desde 6,75: convirtió la friolera de 15 triples para marcar y sostener distancias con su rival. En ese rubro brilló Guido Cadelli, quien anotó 7 de esas 15 "bombas" (marcó 21 de sus 23 puntos desde "tercera dimensión"). También contribuyeron Eliseo Iglesias (4), Ignacio Novoa (2), Francisco Santini (1) y Julián Maldonado (1). Igualmente, fueron interesantes los aporte de Lautaro Toranzo (15 puntos) y el propio Novoa (9), quienes debieron luchar bajo los tableros ante las ausencias de Mauro Corvalán y Pablo Aguilera. En tanto, por Sportivo Pilar se destacaron el campanense Marcos Jelavich (goleador del juego con 27 puntos) y otro ex CCC como Marcelo Weiter (terminó con 26 unidades). El próximo fin de semana estará comenzando la segunda rueda del Nivel A del Oficial de la ABZC, por lo que Ciudad de Campana recibirá a Presidente Derqui, equipo que dirige Esteban Sánchez (ex DT Tricolor) y al que todavía no enfrentó por la primera rueda (el encuentro fue postergado a pedido de Derqui, que, por entonces, recientemente se había consagrado campeón del Torneo Provincial). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (95): Eliseo Iglesias (14), Francisco Santini (13), Matías Nieto (14), Lautaro Toranzo (15), Ignacio Novoa (9) (FI) Damián Iglesias (0), Guido Cadelli (23), Julián Maldonado (7), Tomás Irisarri (0), Juan Esteras (0) y Santiago Fernández (0). DT: Fabián Timmis. SPORTIVO PILAR (81): Máximo Parodi (0), Marcos Jelavich (27), Alejo Fioretto (4), Pablo Díaz (0) y Marcelo Weiter (26) (FI) Gonzalo Michelini (10), Christian Arias (3), Luis Díaz (7), Franco Petruzzi (0), Nicolás Laugas (0) y Lucas Petruzzi (2). DT: Santiago Silva. PARCIALES: 25-14 / 20-24 (45-38) / 33-26 (78-64) / 17-17 (95-81). GIMNASIO: Ciudad de Campana.

GUIDO CADELLI ESTUVO INTRATABLE DESDE EL PERÍMETRO: ANOTÓ 7 DE LOS 15 TRIPLES DEL CCC



Básquet:

Ciudad de Campana venció a Sportivo Pilar y estiró su invicto en el Torneo Oficial de la ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: