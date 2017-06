COMENZÓ LA FECHA 36 Anoche se puso en marcha la 36ª fecha del campeonato del Nacional B con dos partidos con protagonistas de la lucha por el segundo ascenso. Guillermo Brown de Puerto Madryn igualó 0-0 como visitante frente a Estudiantes de San Luis, mientras que Chacarita derrotó 3-0 como local a Almagro. De esta manera, Guillermo Brown llegó a 61 puntos y sigue como escolta de Argentinos Juniors (65), mientras que el Funebrero alcanzó las 56 unidades. El que también puede descontar en esa pelea es Nueva Chicago, que esta tarde, desde las 15.05 horas, estará recibiendo en Mataderos a Independiente Rivadavia de Mendoza, un equipo que necesita sumar puntos grandes para escaparle al descenso. En tanto, hoy también jugarán: Douglas Haig vs Brown (Adrogué), San Martín (T) vs Ferro Carril Oeste; e Instituto vs Central Córdoba (SdE). Mañana se enfrentarán Los Andes vs Flandria; Crucero del Norte vs All Boys; y Gimnasia de Jujuy vs Santamarina de Tandil. La fecha se cerrará el lunes en La Paternal, donde se medirán Argentinos Juniors y Boca Unidos de Corrientes. Desde las 15.30 recibe a Atlético Paraná, contra el que buscará sumar tres puntos fundamentales y, además, ponerle fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas como local. Falcón y Palma serán titulares, mientras que Ruiz no está entre los convocados. Luego de quedar libre, Villa Dálmine ingresará hoy en el último cuarto de la temporada: le quedan por delante 11 de los 44 partidos de un campeonato que arrancó de manera extraordinaria, pero que hoy lo tiene en las últimas posiciones de la tabla y con un promedio que todavía no le ha garantizado la permanencia en la categoría, a pesar de arrastrar un 6º y un 5º puesto en los torneos anteriores. Por eso, comenzar este tramo final con una victoria se torna fundamental para el equipo que conduce Felipe De la Riva. Porque necesita los tres puntos para engrosar su promedio y también para ponerle fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas como local. Y eso es clave: si no quiere pasar sobresaltos de cara al final de la temporada, ganar en Campana resulta imprescindible. Encima, enfrente tendrá a Atlético Paraná, conjunto que marcha en el último lugar de las posiciones y que está muy apremiado con los promedios (está a 19 puntos del Violeta en esa tabla). Este compromiso, que comenzará a las 15.30 horas con arbitraje de Héctor Paletta, encuentra a Villa Dálmine envuelto en contradicciones propias de su presente. Por un lado, el plantel llega a este partido luego de obtener un punto positivo en Pergamino y tras una semana de descanso por haber quedado libre. Pero, por el otro, sigue sin poder contar con todos sus hombres disponibles. Porque Ángel Alonso y Juan Manuel Mazzocchi serán bajas por cuestiones físicas y porque todo indica que Pablo Ruiz ya no seguirá siendo parte del plantel: luego de informar su decisión de no prolongar su vínculo para el último mes de competencia, el "Mudo" (que no está entre los convocados para hoy) podría rescindir su contrato en los próximos días. Se trata de un jugador clave para el Violeta en esta temporada. Ha sido el futbolista que mejores argumentos ofensivos mostró a lo largo del campeonato y, además, es el goleador del equipo con ocho tantos. Por eso, para tratar de reemplazarlo, De la Riva apostará esta tarde a un esquema diferente al que venía utilizando (4-5-1), buscando ofrecerle mayor compañía a Ezequiel Cérica en los últimos metros con la presencia en esa zona de Pablo Burzio. El entrenador decidió que el cordobés no retroceda tanto por derecha como lo hizo en Pergamino y para ello dispondrá de un 4-4-2 con mucho despliegue en el mediocampo a partir de los ingresos de Horacio Falcón (cumplió su suspensión) y Fabrizio Palma en los lugares de Diego Núñez y Juan Manuel Mazzocchi. Entonces, Villa Dálmine formaría esta tarde con Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Fórmica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. Además, ayer quedaron concentrados Sebastián Blazquez, Jorge Demaio, Luciano Recalde, Diego Núñez, Lucas Favalli, Alex Stábile y Leonardo Carboni, quienes integrarán el banco de suplentes. Por su parte, Atlético Paraná llega a Campana entonado por la victoria conseguida ante Douglas Haig el pasado fin de semana, pero con las mismas urgencias, dado que su situación en los promedios sigue siendo apremiante. Es que ante el elenco de Pergamino cortó una racha de 12 encuentros sin ganar, en la que apenas había sumado tres empates. Hoy buscará cortar su seguidilla negativa como visitante, dado que acumula ocho derrotas consecutivas fuera de Paraná. En cuanto a su formación, el entrenador Ricardo Pancaldo repetiría a los mismos 11 que utilizó ante Douglas Haig. Es decir: Yair Bonnin; Leonardo Morales, Alejandro Manchot, Facundo Quiroga y Maximiliano Piris; Mauro Pajón, Gonzalo Cozzoni, Pablo Vercellino, Alexis Ekkert; Tomás Bolzicco y Enzo Noir. La delegación del conjunto Rojiblanco que ayer al mediodía arribó a nuestra ciudad se completa con el arquero Federico Cosentino, el defensor Diego Reynoso, los mediocampistas Pablo Lencioni, Jonatan Belforte y Sebastián Caballero, y los delanteros Walter Mazzolatti, Sergio Chitero y Felipe Cadenazzi (uno de ellos quedará fuera del banco de suplentes). El encuentro comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, tendrá a Héctor Paletta como árbitro principal y a Diego Verlotta y Diego Martín como asistentes.

EL DESPLIEGUE DE RECALDE SERÁ CLAVE EN LA LUCHA POR PREVALECER EN EL MEDIOCAMPO. FEDE JUGARÁ JUNTO A FALCÓN, PALMA Y FIGUEIRA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 5: En 4 partidos se registraron 3 victorias de Villa Dálmine (dos en condición local) y una de Atlético Paraná, que se impuso como local en el último enfrentamiento entre ambos. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 7 de noviembre de 2016, por la 13ª fecha, Atlético Paraná ganó 1-0 con gol de Alejandro Manchot. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO ENCUENTRO COMO LOCAL. Se jugó el 5 de junio de 2016, por la 19ª fecha del Torneo de Transición del Nacional B: VILLA DALMINE 2 - ATLÉTICO PARANA 1 VILLA DALMINE (2): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ángel Alonso, Rubén Zamponi; Nicolás Álvarez, Horacio Falcón, Federico Recalde, Renso Pérez; Mauricio Alonso, Ezequiel Cérica y Francisco Fydriszewski. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Jorge Demaio, Federico Acosta, Leonardo Cisnero, Hugo Brizuela, Jonathan Figueira y Wilson Albarracín. ATLETICO PARANA (1): Mauro Ruggiero; Martín Galli, Federico Paulucci, Tomás Machado, Maximiliano Piris; Jonatan Belforte, Gonzalo Cozzoni, Pablo Lencioni, Guido Rancez; Lisandro Alzugaray y Enzo Noir. DT: Edgardo Cervilla. SUPLENTES: Emilio Crusat, David Dri, Sergio Modón, Pablo Vercellino, Gastón Petrucci, Fernando Benítez y Sergio Chitero. GOLES: PT 36m Lisandro Alzugaray (AP) y 46m Ezequiel Cérica (VD). ST 20m Ezequiel Cérica (VD). CAMBIOS: ST 21m Benítez x Cozzoni (AP), 23m Demaio x Fydriszewski (VD), 24m Chitero x Rancez (AP), 29m Modón x Belforte (AP), 31m Albarracín x M. Alonso (VD) y 34m Brizuela x A. Alonso (VD). AMONESTADOS: Alsina (VD); Machado, Piris, Paulucci, Benítez (AP). EXPULSADO: ST 35m Enzo Noir (AP). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Ariel Suárez.

Villa Dálmine quiere volver a sonreír en Campana

