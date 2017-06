La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/jun/2017 Mañana Culmina el ciclo ”Otoño clásico en tu ciudad”







La 6º edición del ciclo finaliza con la actuación de la Orquesta Municipal de José C. Paz y un repertorio académico. Este domingo, a las 18 horas, se realizará el último concierto de "Otoño clásico en tu ciudad". Será con entrada libre y gratuita y tendrá lugar en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri (Luis Costa 1321). El cierre de esta 6º edición del ciclo, contará con la actuación especial de la Orquesta Municipal de José C. Paz, bajo la dirección de María Clara Parodi. Dicha agrupación, con apenas 6 años de existencia, cuenta con 40 músicos de los más diversos instrumentos, y viene desarrollando una actividad cada vez más intensa a nivel nacional e internacional. La Orquesta Municipal de José C. Paz presentará parte de su repertorio académico, con obras de Mozart, Sibelius o Moncayo, entre otros. El público podrá disfrutar de una orquesta en vivo, para poner broche de oro al "Otoño Clásico". Se trata de una interesante propuesta artística y musical que cuenta con el auspicio del Club Ciudad de Campana, la Asociación Dante Alighieri y el Municipio, con la coordinación del profesor Claudio Volpi. La 6º edición de este evento cultural, comenzó con un concierto barroco, seguido por una velada de música contemporánea para completar este prestigioso ciclo con el cierre de una orquesta en vivo.

