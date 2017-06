En la exposición de la Rural (del 10 y el 20 de junio), además de las novedades de cada terminal automotriz, habrá una pista off road, un espacio vial para niños y se destacará el Pagani Zonda Revolution, valuado en 2,3 millones de dólares. Las novedades de las terminales e importadoras automotrices se exhibirán entre el 10 y el 20 de junio en el 8º Salón del Automóvil, en la Rural. En los 30.000 m2 del predio palermitano, las marcas que son miembros de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) presentarán al público lanzamientos, novedades y concepts, además de mostrar versiones deportivas. Carburando tendrá una cobertura especial el día previo a la apertura. Los pabellones Azul, Verde, Amarillo, estarán llenos de las distintas muestras y estará complementado por una pista off road, en la que se podrá recorrer bajo la supervisión de profesionales. Para los más pequeños, habrá un "Parque Vial". Pero al margen de tantas novedades, seguramente la gran estrella del Salón se realizará un homenaje con un exclusivo espacio al diseñador y constructor santafesino Horacio Pagani, ya que se exhibirá el "Pagani Zonda Revolution", el modelo premium de los superdeportivos fabricado en su cuartel general de San Cesario sul Panaro en Módena. El Zonda Revolution que tiene un valor de aproximadamente 2,3 millones de dólares, está equipado con un motor AMG de 12 cilindros en V y 730 Nm de torque y desarrolla una potencia de 800 CV, encontrándose asociado a una caja de seis marchas que transmite la potencia al eje trasero, permitiéndole a este bólido acelerar de 0 a 100 km/h en unos 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 350 km/h. Si se eliminara esa limitación estaría llegando a los 402 km/h. También se ofrecerá un recorrido por la historia automotriz, en los 5000m2 del pabellón Ocre. Allí habrá varias muestras temáticas, entre ellas, una colección de Roll Royce del Club de Autos Clásicos de la República Argentina, Autos Nacionales con historia familiar, Autos Clásicos Modernos, Hot Rods, vehículos militares , una muestra de Alain Baudena "Baufer" con autos de competición y sport de su autoría. En esta octava edición tendremos la presencia de tres museos: el Museo del Automóvil de Bs. As. con la temática restauración; el Museo del Transporte de Luján que exhibirá uno de los Papamóvil utilizado por Juan Pablo II; y el Museo Primer Automóvil de Campana, que presentará el primer vehículo argentino fabricado en 1907. La muestra se podrá recorrer todos los días de 12:00 a 22:00 hs. La entrada tiene el valor de $200 y se puede comprar de manera anticipada en la tienda oficial del Salón en Mercado Libre (tienda.mercadolibre.com.ar/salon-del-automovil-) o durante los 11 días que dura la muestra, en las boleterías de Plaza Italia y del Estacionamiento subterráneo de La Rural. Los menores de 7 años entrarán gratis, acreditando su edad con el DNI vigente y acompañados por un mayor. Las personas con discapacidad podrán obtener su pase sin cargo, válido para un día, previa solicitud en la web y presentar el certificado de discapacidad y DNI vigentes a la fecha. POR PRIMERA VEZ En esta oportunidad estará como se menciona arriba nuestro primer automóvil argentino, marcando un lindo antecedente producto del buen trabajo del Club del Primer Automóvil que preside Adrián Chiorazzo y todo su grupo de colaboradores, componentes de la actual comisión directiva. El interés de estar en este tipo de exposiciones en La Rural da un marco muy importante para avanzar en esta propuesta de que se siga acrecentando el conocimiento del auto que fabricó don Manuel Iglesias, que permite trascender las fronteras de lo previsible y seguir ganado espacio a los más altos niveles. Con la colaboración de la Municipalidad de Campana se sigue estando en el buen camino y hay en carpeta otros eventos de alto nivel en cual ya se pidió la presencia de nuestro querido primer automóvil argentino para los próximos meses, que además servirán para promocionar la próxima Fiesta del Automóvil en nuestra ciudad.

Foto: Archivo, año 2013. Selección del editor.



Club del Primer Automóvil:

Se viene el Salón del Automóvil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: