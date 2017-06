Con una jornada por la No Violencia, el Municipio se sumó a ”Ni una Menos”

El evento culminó con una marcha alrededor de la Plaza Eduardo Costa. Se presentaron stands informativos y un zumbathon. El Municipio se adhirió a la marcha "Ni una Menos", en defensa de los derechos de las mujeres y en repudio a los casos de violencia de género y femicidios. La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, encabezó el encuentro realizado en la Plaza Eduardo Costa, al que concurrieron una gran cantidad de mujeres y hombres sumándose a esta causa. Allí, hubo un espacio, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos, donde se brindó información sobre la temática y los lugares de asesoramiento, asistencia y protección de las víctimas de violencia; y datos útiles. Asimismo, se llevó a cabo un Zumbathon, del cual participaron niños, jóvenes y adultos, quienes bailaron luciendo remeras con la leyenda "Vivas y libres nos queremos". Hacia el final del encuentro, se realizó la tradicional marcha alrededor de la Plaza principal de la ciudad, donde los asistentes alzaron una gran cantidad de banderas y pancartas en alusión al tema. "Desde el Municipio impulsamos actividades en pos de construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia", destacó Schvartz, al tiempo que agregó "nuestro compromiso con las víctimas es hoy y todos los días". "Agradezco a todos los vecinos que se sumaron a esta iniciativa que es parte de las acciones que estamos llevando a cabo sobre la no violencia", concluyó la Jefa de Gabinete orgullosa de los resultados que obtuvo la jornada. A su turno, la directora de Derechos Humanos, Verónica Lamas, manifestó que "a nosotros la única bandera que nos une es el respeto por la vida". Al finalizar, el instructor de Zumba, Ezequiel Suárez, agradeció al Municipio por el espacio brindado y explicó que "nos manifestamos en contra de la violencia, a través de la danza y el arte".

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN TORNO A LA PLAZA EDUARDO COSTA.









Miles de mujeres se movilizaron en Buenos Aires Miles de mujeres se manifestaron este sábado contra la violencia machista desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo y reclamaron la implementación de políticas públicas que frenen el incremento de los femicidios, en el marco de la tercera marcha "Ni Una Menos". Además, protestaron contra la violencia patriarcal, la violencia del Estado, dijeron "basta de represión y criminalización" y reclamaron el acceso a un trabajo digno para todas. La multitud, conformada por mujeres, pero también por hombres que acompañaban, avanzó por Avenida de Mayo hacia la Plaza de Mayo, donde se montó el escenario principal. "Somos el grito de las que no tienen voz"; "Los femicidios villeros no salen en la tele"; "Libertad a Higui", "Justicia por Caro Saracho", son algunos de las inscripciones de los carteles que se podían leer en las calles. Entre las personas que asistieron hubo familiares de víctimas de femicidios; integrantes de organizaciones sociales, de derechos humanos, y de partidos políticos, también grupos de centros de estudiantes. La primera marcha bajo el lema "Ni Una Menos" se organizó luego de conocerse el crimen de Chirara Páez, la joven de 14 años, que fue asesinada por el novio el 10 de mayo de 2015 en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe.

Con una jornada por la No Violencia, el Municipio se sumó a ”Ni una Menos”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: