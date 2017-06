Luis Fagnani: ”El Campana Boat Club está a la deriva”

Quien fuera el vicepresidente del CBC en la exitosa gestión entre los años 2007/2011, se presentará con una lista en las próximas elecciones para presidir el club de la ribera. Lo avalan 40 años de socio y muchos años de pertenecer a diferentes comisiones directivas.

En los últimos años, Luis Fagnani se ha especializado en Gestión Pública; tarea que lleva adelante con pasión y vocación de servicio, lo que él suele llamar un "valor agregado" que no todos los funcionarios suelen tener.

"Es algo que aprendí durante los años de pertenecer a la comisión directiva del Campana Boat Club", comenta. Y es sobre este tema precisamente por el que lo entrevistamos, ya que está decidido a encabezar una lista en las próximas elecciones de la institución de la ribera de nuestra ciudad.

-¿Por qué queres ser presidente?

-Tengo cuarenta años de socio y más de diez integrando comisiones directivas. He sido vocal, secretario y vicepresidente; y conozco el club como pocos. Quizás los actuales socios no recuerden como era el Club hace diez años atrás. Pero era muy diferente a como lo vemos en la actualidad. Un grupo de socios ganamos las elecciones del año 2007 con Alberto Blandi como líder y algunos integrantes que ya teníamos años de experiencia en Comisiones Directivas. Se nos hizo difícil, pero sabíamos cómo hacerlo y en cuatro años logramos que el Club creciera nuevamente. Hicimos obras que se ven y otras estructurales que quizás no sean tan visibles, pero que fueron necesarias. Realizamos más de 100 metros de tabla-estacado con vigas de hormigón en sectores que no se realizaban obras desde la fundación del Club; lo que permitió además de proteger la costa, ganarle al río más de 250 m2 que hoy utiliza el socio. También hicimos una nueva y amplia playa de arena que los socios disfrutan durante el verano, se dragó la dársena algo que hacía años no se realizaba y que los navegantes y dueños de embarcaciones lo sufrían, un nuevo muelle de pesca con mejores prestaciones, reubicamos quinchos, juegos y demás para mejor aprovechamiento del espacio para ampliar el solario y la vista al río, reestructuramos el gimnasio, hicimos el piso de la cancha de básquet, creamos oficinas nuevas, implementamos un sistema de seguridad con 12 cámaras de video-vigilancia, plantamos más de 30 nuevos árboles y palmeras, formalizamos un plan de poda anual de las especies arbóreas existentes, fumigamos en tiempo y forma para combatir la gata peluda y la mariposa negra y podría enumerar muchísimas otras cosas que hicieron posible que el club recuperará más de 800 socios. Todo esto en tan solo en cuatro años. El presidente lideraba y nosotros avanzábamos. Entonces, cuando en estos últimos tiempos ingresas al Club y ves en el estado en que esta, causa mucha tristeza, impotencia y enojo, por lo tanto, la pasión me lleva a tomar la decisión, que la pensé muchas veces hace unos años atrás, pero por la familia, por el tiempo y por trabajo, no quería hacerlo.

-¿Qué problemas tiene hoy el Club?

-En estos últimos tiempos, he notado que el Club está en una crisis social y económica. Solo con ir al mismo te das cuenta de lo que ocurre: falta de obras mínimas, casi sin mantenimiento, hay una escasa comunicación hacia adentro (con los socios) y hacia afuera (con la comunidad), sé que muchos socios históricos se han borrado y no se toma esto como un mensaje hacia la dirigencia. Creo que luego de cuatro años, la actual CD está desgastada y es tiempo de cambios. Como socio e integrante de varias CD se nota que no hay gestión, hoy el Campana Boat Club está a la deriva. Hay voluntad, pero no alcanza y muchas veces la soberbia no permite ver la realidad. No responden notas, no se comunican con el socio, no hicieron ninguna obra, etc., etc. Lamentablemente hicieron todo al revés de lo que habíamos logrado. Al Club lo mantienen los empleados (que cada vez son menos) y los socios, decididamente no hay liderazgo.

-¿Cuáles son tus proyectos?

-Nuestra lista tiene varios proyectos, pero el principal y el de primera instancia es tratar de recuperar socios ofreciéndoles mejores servicios con mayores atractivos utilizando las virtudes propias que tiene ese encantador espacio a orillas del río Paraná y la creatividad para que el socio pueda aprovecharla. Además por supuesto de gestionar y ordenar el Club. Entre otras cosas proyectamos construir una nueva guardería de lanchas y ampliar la existente, también recuperar la "vieja casona" de la entrada del Club para eventos culturales o quizás establecer un convenio con el Municipio para utilizar parte de la histórica casona como un anexo del Centro de Monitoreo Urbano con cámaras de video vigilancia para fortalecer la seguridad en la zona, donde conviven el Club, escuelas y empresas. Esto se puede hacer fondos propios, si los generamos o con socios empresarios que puedan invertir.

-Otro proyecto es recuperar el estacionamiento y hacerlo propiedad del Club, aprovechando la excelente decisión de Macri del año pasado, cuando firmó el Decreto 1173/2016, por el cual resolvió autorizar "… a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en los términos del artículo 20 del Anexo al Decreto 2.670/15, a disponer de los inmuebles del Estado Nacional NACIONAL, cuyo detalle y características particulares obran en los Anexos", donde se identifican, entre otros, a los terrenos donde se encuentra el estacionamiento que hoy utiliza el Campana Boat Club. Realizaremos las gestiones necesarias para que lo cedan definitivamente al CBC. Incluso vamos a presentar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que los concejales adhieran al pedido.

-Hay varios proyectos más, como techar el playón polideportivo y demás; pero el más ambicioso lo pensamos hace unos años con un amigo e integrante de la Comisión Directiva de ese tiempo, y es la de generar en el seno del Campana Boat Club un polo educativo: un Jardín de Infantes, un centro de Educación Inicial y un Secundario con orientación deportiva. Tenemos el espacio físico, los profesionales y las condiciones para desarrollarlo. Es un sueño, pero es posible. Nos inspiramos en muchos clubes de otras ciudades que lo han desarrollado exitosamente, generando un beneficio para los clubes y la comunidad

-Hablaste de proyectos, pero no nombraste lo deportivo?

-Los deportes son esenciales en la actividad del Club y vamos a generar las mejores condiciones para potenciarlos. Es obvio que si no tenemos infraestructura o equipamiento, no se pueden hacer deportes. Un remero necesita botes, de lo contrario no puede competir, excepto que otras instituciones se los presten (algo que ha pasado, depender de la buena voluntad de clubes amigos) y es así con todas las actividades. Hay varias sub comisiones que trabajan mucho y se esfuerzan para que su actividad funcione, como las de hockey, básquet, Handball o remo; pero trabajan en forma individual, sin la colaboración institucional ni el liderazgo de la Comisión Directiva.

-Se comenta que se van a presentarse varias "listas"

-Todos los socios que cumplan los requisitos que pide el Estatuto tienen derecho a hacerlo. Pero manejar institucionalmente el Campana Boat Club no es sencillo, es similar a una PyME, pero que no persigue fines de lucro, su principal fin es la satisfacción plena de toda la masa societaria, desde los más pequeños hasta la tercera edad. Creo que hay que estar preparado, la inexperiencia puede llevar a cometer errores difíciles de subsanar. Hay algo que tengo muy claro: no podemos dejar que el Club se convierta en un ambiente político partidario, ya lo expresa claramente el Estatuto Social, que lo prohíbe taxativamente. Por lo tanto, espero que los socios que vayan a votar elijan la mejor opción.

-¿Cuál es la fecha de las próximas elecciones?

-Buena pregunta, pero no te la puedo responder. Por Estatuto ya deberían estar las fechas, pero desde la Comisión Directiva no informan nada, presente una nota hace tiempo y todavía no dan respuesta, por lo tanto te dejo la inquietud para que le preguntes a los que presiden el Club.