Nuestra única bandera es la vida: le decimos no a la violencia, en todas sus formas

A dos años de aquel 3 de junio, en el que una multitud de voces se movilizó bajo el grito "Ni una Menos", rechazamos toda manifestación de violencia y reafirmamos nuestro compromiso para sentar las bases de una sociedad más justa e igualitaria. No es tarea fácil,ni podemos realizarla solos. Es un compromiso que tenemos que asumir, como sociedad, y nos involucra a todos. Por ello es fundamental trabajar en la prevención y concientización, y en este sentido, educar para la no violencia es nuestra premisa. El 3 de junio, la sociedad se moviliza bajo el colectivo "Ni una Menos", llamando a la reflexión y a la acción. Pero educar para la no violencia es un trabajo diario, de cada mujer y cada hombre, que implica un profundo cambio cultural. Y es ahí, donde radica la importancia de nuestro rol; para generar políticas públicas que nos permitan avanzar en esa dirección. En esta línea, hemos creado (desde el municipio) una Red Integral de Asistencia, para brindar apoyo a mujeres que atraviesen situaciones de violencia de género, adhiriendo al Sistema Integrado Provincial. En la misma ponemos a disposición todos los recursos necesarios para dar contención y asistencia psicológica, asesoramiento legal y orientación laboral, capacitándolas y empoderándolas en vistas de fortalecer su autoestima, para cortar con el círculo en que están inmersas. Asimismo, estamos orgullosos de abrir un Hogar de Protección Integral, pasando a estar entre los 20 Municipios que cuentan con este dispositivo, de los 135 que componen la Provincia de Buenos Aires. Conformamos un equipo interdisciplinario, especialmente capacitado en la temática, para una mejor asistencia a las mujeres, el cual realiza formaciones y actualizaciones permanentes. Pero nuestros esfuerzos también están enfocados en la prevención. Concientizar y educar, son el primer paso para que no haya más mujeres en esta situación, que nos duele. En esta línea es que impulsamos permanentes jornadas de sensibilización y concientización. Hacemos continuas campañas de difusión, por ejemplo de la existencia de la Red de Asistencia Integral, la línea telefónica 144 de atención gratuita, promoción desde el área de Género de la Dirección de Derechos Humanos de nuestro Municipio. Con la convicción de que tenemos un gran desafío por delante, hoy nos encontramos nuevamente exigiendo "Ni una Menos", y hacemos un llamado colectivo para reflexionar y caminar juntos bajo la bandera de la vida. Lic. Mariela Schvartz / Jefa de Gabinete

Nuestra única bandera es la vida: le decimos no a la violencia, en todas sus formas

