Chesini: ”Queda claro que la principal preocupación del intendente Abella son las carreras”

Concejales del Frente para la Victoria se sumaron a los cuestionamientos por la ausencia del jefe comunal, quien está participando de una fecha del TC Pista en Misiones y no recibió el petitorio de la CGT Regional y los trabajadores en defensa del empleo. "En todo el sector obrero hay una sensación de abandono por parte del Municipio", aseguró el Presidente del bloque justicialista. Multitudinaria ha sido la convocatoria por parte de la CGT y los distintos sectores gremiales, con un claro pedido: defender los puestos de trabajo y cambiar el curso económico del país para que cese el cierre de industrias y empresas, y permita la subsistencia de los trabajadores. Tras la elaboración de un documento que solicita a las autoridades municipales que intercedan ante el Gobierno Nacional en busca de medidas paliatorias, el mismo pretendía ser entregado en manos del Intendente Sebastián Abella. Pero no pudo ser, dado que el jefe comunal se encuentra en Misiones participando de la sexta fecha del campeonato de TC Pista. "Lamentamos que no lo haya recibido, y que haya priorizado su hobbie por encima de la situación de incertidumbre y temor de todos los trabajadores. Con su ausencia, queda claro que la principal preocupación del intendente son las carreras" sostuvo el Presidente del bloque Frente para la Victoria - PJ, Luis Chesini. "Creo que no se trata de si el Intendente tiene o no derecho a descansar o a tener un pasatiempo, porque por supuesto es un ser humano y merece éste beneficio. Lo que hay que considerar es la responsabilidad que conlleva el cargo para el que fue elegido, y evaluar prioridades. Pensamos, junto a mis compañeros de bloque, que es momento de tomar con firmeza las riendas de la ciudad, y trabajar para corregir el camino donde el cierre de fábricas y comercios genera desempleo e incertidumbre en nuestros vecinos", agregó Chesini. En cuanto al documento presentado por la CGT, Chesini dijo que "no se trata de una exigencia al Municipio ni a sus autoridades. Sino un pedido de ayuda, de comprensión. Que le den una mano a los trabajadores mediante una gestión ante el Gobierno Nacional, y adoptar medidas urgentes. El Presidente del Concejo Deliberante lo recibió, pero era necesario que el propio Intendente estuviera. ¿Qué puede ser más importante que el trabajo de los campanenses?. En todo el sector obrero hay una sensación de abandono por parte del Municipio". Por último, el edil consideró que "la aplicación del Consejo Económico Social es una herramienta interesante que no entendemos cómo el Municipio no la utiliza. Se aprobó por unanimidad hace más de un año, y todavía no se reglamentó ni puso en marcha. Nos lleva a pensar que esto ocurre porque ha sido un proyecto presentado por nuestro espacio. Hay que dejar de lado mezquindades políticas y pensar en aquellos que la están pasando mal" concluyó Chesini.

El dirigente petrolero y concejal justicialista se refirió a la masiva movilización de trabajadores que llegó hasta el Palacio Municipal.



Chesini: ”Queda claro que la principal preocupación del intendente Abella son las carreras”

