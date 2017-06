En la sesión del Honorable Concejo Deliberante del jueves se revivió el tema de la imseguridad y la discusión por el accionar del Gobierno para combatirlo. Se habló de cómo se dividen las partidas para las diferentes áreas de la Secretaría de Prevención Ciudadana. En este punto dejé en claro la posición de Primero Campana sobre incrementar el personal y los recursos -con el gasto que eso implica- sin una clara estretegia. Tales medidas son meramente paliativas. Hace un tiempo dije que si no le ponemos el cascabel al gato, esta situación se iba tornar imposible. ¿Y qué es ponerle el cascabel al gato? Es ir a buscar a los delincuentes a su escondite, es usar la cabeza en la lucha contra el delito. Me refiero a las tareas de inteligencia de las fuerzas policiales como la DDI. Hay que realizar investigaciones, hacer seguimientos, hasta encontrarlos con las manos en la maza. La gente sabe dónde están, no puedo creer que la Policía mire para otro lado. Ha llegado la hora de ponerse a investigar en serio. Hacer detenciones y castigar a los que vuelven locos a los vecinos trabajadores. No son más de 50 tipos. Hay que ir a buscarlos y eso es lo que no se hace. No nos sirven más policías, más patrulleros o más cámaras si lo fundamental, la clave para evitar que esto siga en una escalada sin fin, no se lleva a cabo. Lamentablemente escuchó que la DDI Campana tiene apenas a dos personas trabajando en este sentido. ¿Qué se puede hacer así? Hablaba con alguien que estaba en narcotráfico y me dice que solo hay una persona para realizar investigaciones. No puede ser. Por eso precisamente es importante que las autoridades judiciales y policiales se presenten en el Consejo de Seguridad Municipal. Queremos saber qué hacen, a qué dedican su tiempo y cuáles son los frutos de su investigación. Seguramente vamos a vivir un poco mejor, los vecinos honestos van a poder salir a la calle, en tanto y en cuanto saquemos a la lacra de esta ciudad. Para eso hay que ir a golpear sus puertas. No me gustaría seguir viendo en el HCD proyectos populistas que no sirven para nada. Espero que los 20 concejales salgamos a decir lo mismo, que reclamemos por el accionar de los fiscales y los ámbitos de inteligencia policial. Porque de lo contrario nosotros también estaremos mirando para otro lado e incumpliendo con nuestro principal rol, que es defender a nuestros vecinos. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK



Para los vecinos:

Delincuentes; vayamos a buscarlos

Por Carlos Cazador

