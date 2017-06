”Logramos la unidad en la diversidad para que los vecinos de Campana recuperemos la ciudad”

En tiempos donde desde diferentes sectores buscan la unidad para hacerle frente al oficialismo, desde Vamos Campana aseguran haber encontrado la fórmula para la convivencia de peronistas, radicales, socialistas e independientes: "Dejamos de lado los personalismos para ponernos a disposición de los vecinos, y que sus problemas sean una prioridad", aseguraron.

Unidad es una palabra que suena y fuerte, en especial, en los sectores cercanos al peronismo y lejanos, a su vez, al oficialismo de Cambiemos. Pero la "batalla" de nombres, armados de listas, y la pugna por las ubicaciones y la conformación de las mismas pareciera dificultar ese proceso.

Sin embargo, desde el espacio ciudadano Vamos Campana esa parece haber sido una barrera superada. Y para comprobar ello, referentes del peronismo, el radicalismo, el progresismo y el vecinalismo independiente explicaron el éxito de la unidad puertas adentro.

"Quienes integramos este espacio, logramos generar una gran síntesis que reúne a distintos sectores políticos poniendo al bienestar del vecinos como máxima prioridad" explica Alejo Sarna, quien se sumó al espacio ciudadano desde las filas del Partido que a nivel nacional conduce Martín Sabatella. "Esto lo pudimos concretar porque dejamos de lado las aspiraciones personales y nos abocamos a construir proyectos y propuestas que le mejoren la vida a los campanenses, proponiéndonos recuperar la ciudad, para que vuelva a estar en manos de los vecinos de Campana".

Para el joven dirigente, este proceso "significa que los vecinos volvamos a recuperar la toma de decisiones sobre lo que pasa. Nuestra prioridad es ejercer nuestro rol como ciudadanos transformándonos en garantía de control, ya que existen distintas cuestiones que nos resultan preocupantes. Las cuantiosas deudas adoptadas por el Gobierno Municipal en el periodo 2016 y lo que va del 2017 que llegaría na los 120,5 millones de pesos, o el dinero que se le está dando a empresas amigas o los gastos excesivos en servicios técnicos y profesionales son algunos ejemplos de ello. Y la preocupación es aún mayor ya que todas estas cuestiones se dieron en el marco de una "emergencia económica" que significó, a mi entender, la firma de un cheque en blanco por un grupo de concejales a funcionarios que no conocemos para que hagan lo que quieran. Con lo cual, como vecinos, debemos tomar medidas y trabajar unidos para cuidar a nuestra ciudad".

Por su parte, Ariel Mosqueira, quien proviene de las filas del Movimiento Nacional Alfonsinista, señaló: "Me resulta sumamente satisfactorio participar de un espacio en el cual podamos confluir con sectores peronistas, progresistas y los independientes. Porque como bien dice Leopoldo Moreau, quienes pensamos parecidos tenemos que estar en la misma vereda. Y en Vamos Campana logramos encontrarnos todos aquellos que tenemos una misma visión sobre el Estado, sobre la economía, sobre la política pero fundamentalmente sobre lo que significa la militancia comprometida con su ciudad".

Como una paradoja que refleja la crisis de las estructuras partidarias más tradicionales, Mosqueira explica que "para seguir siendo Radical, tuve que tomar la decisión de salirme de radicalismo, porque entiendo que la postura adoptada por la cúpula de la UCR ha ido en contra de los principios del Partido. A pesar de que eso me generó dolor, me he encontrado con un hermoso grupo de vecinos con un fuerte compromiso democrático y republicano, y que a pesar de que muchos provienen de identidades políticas distintas a la mía, pude encontrar la esencia del radicalismo y el alfonsinismo en el trabajo con todos ellos por un proyecto común de ciudad. Ahora, nuestro desafío y también nuestro principal objetivo es transformarnos en una alternativa con consenso social para recuperar la ciudad. El primer paso es constituirnos como una fuerza con representantes legislativos para poder ser la voz pero también los ojos de todos los vecinos de Campana que quieren saber que está pasando con su Municipio".

Si hablamos de peronismo, hay dos apellidos de peso que no pueden ser ignorados. Por un lado, Pedro Orquiguil, uno de los impulsores de Vamos Campana. Y por el otro, la ex Intendente Stella Maris Giroldi quien destacó la conformación política como ejemplo de renovación y apuesta a la nueva dirigencia. Y por eso, quien hizo de portavoz del peronismo en el espacio fue Carla Navazzotti, una joven dirigente quien encabeza la agrupación Jóvenes Peronistas Campanenses. "Provengo de una familia Peronista y al peronismo lo llevo en mi corazón. Hoy encuentro más peronismo en Vamos Campana que en cualquier otro espacio político. Porque esta ideología está relacionada con la justicia social, y con el resto de los compañeros que integramos este espacio, muchos de los cuales no son peronistas, coincidimos en la necesidad de trabajar por el otro. Porque la política es la herramienta para transformar la realidad, y transformar la realidad significa no ser indiferente a lo que le pasa a nuestros pares. No podemos ser indiferentes a una persona que vive en la pobreza, no podemos ser indiferentes a las personas que se quedaron sin trabajo. Pero tampoco podemos ser sectarios, y debemos trabajar con todos los sectores políticos que piensan la política de esta manera. Vamos Campana nos reúne en ese sentido, con una fuerte conciencia social".

La joven se mostró preocupada por la situación del trabajo en Campana. "Me genera mucha tristeza ver que fábricas como Carboclor cierran sus puertas dejando a más de un centenar de vecinos en las calles. Pero me duele aún más ver como desde el Estado Municipal, que debería ser garante de los derechos de los trabajadores, se ataque a los Municipales, se los apriete, se los extorsione y se los intimide para negociar salarios a la baja. Pero es que justamente, un Estado que no cuida a sus propios trabajadores, es un estado que tampoco está dispuesto a evitar el cierre de fábricas y a defender los puestos de trabajo. Pensamos que el Estado debe estar al servicio de los sectores populares, y no que haga la vista gorda ante estas injusticias".

Por último, Carlos Rodríguez encontró tras su jubilación, la voluntad de hacer algo por su Ciudad. Y de la mano de Vamos Campana entendió que la política era el camino, y a su vez, la herramienta para poder hacerlo: "como vecino independiente que no tiene ninguna afiliación partidaria, encontrar un grupo tan diverso y representativo con muchos jóvenes entusiastas trabajando en un proyecto en común, me motivó e incentivó a integrarme y participar, y a pensar que no todo es lo mismo. Creo que los vecinos debemos inmiscuirnos, discutir y preocuparnos por lo que pasa en nuestra ciudad y este movimiento brinda las herramientas y los espacios para que todos aporten y contribuyan a un proyecto de ciudad en común".

Para Rodríguez, la corrupción es un tema preocupante y la transparencia no debe ser una opción, sino una obligación. "Como vecino, quiero tener claridad de lo que está sucediendo en materia económica y sinceramente desde lo Municipio no se aplican medidas de trasparencia que nos permitan saber en qué condiciones se encuentran las finanzas. Además, yo disiento con la concepción de eficiencia del Gobierno actual. Para mi ser eficiente significa ser rápido en la solución de los problemas, que esta solución tenga consecuencias a largo plazo y que se contemplen las cuestiones estructurales a la hora de tomar medidas. En cambio, para el gobierno la eficiencia significa gastar menos y recaudar más. No obstante, esto se contradice con el aumento en un 60% en combustibles en sus funcionarios. Como no existe claridad ni transparencia sobre los recursos públicos, queremos desde este movimiento representar a los vecinos y pedir con la fuerza de las instituciones la claridad que hoy como simple ciudadano no encuentro" concluyó.