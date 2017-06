La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/jun/2017 Ingresos Brutos: un impuesto distorsivo que suma enemigos

Ideas y opiniones de Freddy Gulin











Freddy Gulin

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sumó su aporte a la discusión sobre la reforma impositiva que el Ministerio de Hacienda de la Nación define como una de sus prioridades de cara al 2018. Recientemente, la confederación planteó las prioridades de la agenda de las PyMEs, con el ojo puesto en la problemática que genera ese tributo y la búsqueda de alternativas superadoras. Incluso, ofreció realizar una presentación frente al Congreso para sustentar y enriquecer sus propuestas. Para la entidad, el impuesto a los Ingresos Brutos presenta una lista de problemas que "en general no son tomados en cuenta al momento de discutir tributos de alcance nacional". Uno de los principales problemas que se señalan es la "no consideración de rentabilidad" de los negocios o sus plazos de financiación, y que "en especial debe destacarse el pernicioso efecto de este tributo provoca en ciertas etapas de la comercialización de bienes, dado sus reducidos márgenes de utilidad, convirtiéndose en un agravante altamente negativo". Es sabido ya que "los Ingresos Brutos se caracterizan por tener impactos piramidales, debido a que se acumula en la sucesión de etapas de comercialización de un producto". En este sentido, vale citar al Instituto para el Desarrollo Social Argentino, cuando sostiene: "…es un tributo rudimentario con impacto distorsivos sobre la producción. Uno de los ejes centrales de la reforma tributaria debe ser la sustitución de "Ingresos Brutos" por un tributo más amigable con la inversión y la generación de empleo". Más aún: la CAME, por su parte, también señala que "la circunstancia de aplicarse el gravamen en cada una de las etapas, origina un efecto cascada un aumento que llega hasta el precio final, con el agravante de que en cada etapa se aplica sobre el costo de la anterior, puesto que incluye el tributo y en consecuencia origina la aplicación del impuesto sobre impuesto mismo", además pone el acento sobre los problemas de aplicación y los costos administrativos que implican los convenios multilaterales que se instrumentaron para evitar, dada la implementación del impuesto en todas las provincias, la doble y múltiple imposición en aquellos casos en los que una empresa realiza actividades de distintas jurisdicciones. La esencia de la presentación de CAME consiste en aportar nuevas alternativas que permitan la sustitución del impuesto a los Ingresos Brutos. Son tres propuestas: 1) Un Impuesto Nacional, en alguna medida similar al actual, pero con facetas distintivas y revistiendo un carácter autónomo, bautizado como Impuesto a los Agregados Económicos. 2) Un IVA de origen (similar al de Brasil) que sería de aplicación según lo expresado con respecto a la alternativa anterior en materia de alcance, formalidades y magnitud del agravante. 3) Un impuesto en la etapa minorista, alcanzando exclusivamente las ventas a consumidores finales. Fuente: BG Consultora - Confederación CAME - Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Ingresos Brutos: un impuesto distorsivo que suma enemigos

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: