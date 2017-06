Tendencias: La dieta Paleo

Fernando Valdivia

Si bien tuvo su apogeo como moda alimentaria hace un par de años atrás, en los últimos días trascendió la noticia de que el mejor basquetbolista que haya dado nuestro país, Emanuel "Manu" Ginóbili, se alimenta sobre la base de lo que se conoce como la "dieta Paleo", presentándola como la razón de su excelente condición física. Un poco de historia El Paleolítico fue un período de la historia humana que se inició hace unos 2,85 millones de años y se cerró hace tan solo cerca de 10.000 años, con la irrupción de la agricultura. Fue una era marcada por el desarrollo de herramientas de piedra y la confección de utensilios de ese material y otros como madera o huesos. De este extenso período formaron parte varias especies de homínidos: el Homo sapiens, el Homo habilis, el Homo erectus, El Homo neanderthalensis y el Homo floresiensis, entre algunas otras especies. Ancestros directos y parientes cercanos de los cuales sólo quedamos nosotros. La característica en común de todos ellos era el nomadismo y el hecho de procurarse los alimentos a través de técnicas de recolección de frutos, la caza, la pesca y de escarbar la tierra para obtener algunos tubérculos, entre otros alimentos silvestres. En gran medida, también, se le animaban a la carroña. Se sabe que los humanos de este período eran de contextura fuerte y que gozaban de buena salud en general. La Dieta Paleo Los "creadores" de la dieta paleo se basaron precisamente en los alimentos que comían estos antepasados, como la carne, pescados y mariscos, huevos, frutas frescas, vegetales, frutas secas, tubérculos y miel. Y en la exclusión de aquellos que aparecieron después, con la agricultura: cereales y sus derivados refinados como las harinas, azúcar y sus derivados como los dulces y golosinas, y cualquier alimento procesado en general. El fundamento teórico de los defensores de esta corriente es que 10 mil años es muy poco tiempo para que la evolución haya introducido cambios en nuestra anatomía y fisiología, y que por eso nuestro organismo se siente "más a gusto", nutricionalmente hablando, con la oferta alimentaria del período paleolítico. Estos defensores argumentan, no sin razón, que nuestra alimentación no pudo haberse adaptado tan rápidamente y que la mayoría de los alimentos que derivan de la agricultura y de toda su industria alimentaria conexa son, en gran medida, nocivos para el cuerpo humano. Sin lugar a dudas, si aún estuviésemos viviendo en cavernas y con un garrote en la mano, esta dieta sería la que mejor se ajusta a nuestra naturaleza alimentaria. La cuestión es que ha pasado mucha agua bajo el puente. Y hoy sabemos que la alimentación es algo mucho más complejo que el simple hecho de ingerir alimentos para obtener nutrientes que satisfagan nuestros requerimientos biológicos. Mi opinión desde la Alimentación Inteligente Definitivamente comparto que los alimentos que conforman esta dieta son los ideales para llevar una vida saludable dada nuestra condición de omnívoros. Contrariamente, lo que observo como un aspecto negativo son las privaciones y la supresión de ciertos alimentos cuyo uso, costumbre y tradición es de central importancia en la dinámica de nuestras relaciones sociales. La negación del valor social de los "alimentos culturales", de fuerte implicancia en algunos grupos étnicos, es algo que atenta contra la construcción de relaciones interpersonales y de nuestra propia subjetividad como personas. No parece razonable poner a un lado todo eso solo por intentar tener una suerte de "perfección alimentaria". Debemos tener presente que en torno de los alimentos y la alimentacio?n hay un mundo mucho ma?s amplio. Nos alimentamos para sostener determinadas funciones biolo?gicas vitales, si?. Pero tambie?n para dar forma a numerosas vi?as de interaccio?n social, expresar nuestro potencial cultural, construir identidades personales y colectivas, formar parte de procesos de transmisio?n de informacio?n intergeneracional, delinear singularidades, desarrollar experiencias este?ticas y desplegar un importante cu?mulo de aproximaciones morales a la propia idea de la vida. Eso, entre muchas otras cosas. Seguimos siendo "caverni?colas" en nuestra anatomi?a y fisiologi?a alimentaria. Pero tambie?n somos esos seres gregarios que un di?a lograron domesticar plantas y animales para producir alimentos y dejar de obtenerlos directamente de la naturaleza. El camino de la armoni?a entre dos modos de organizanizacio?n alimentaria tan diferentes debe procurar integrarlos en un balance que reconozca las limitaciones de nuestra biologi?a, pero que a la vez de? lugar a la expresio?n de las formas de la cultura creadas en torno de la alimentacio?n. Es el u?nico modo de alcanzar bienestar en salud y el placer de hacer de la alimentación un instrumento de mejora de la calidad de vida. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com

Tendencias: La dieta Paleo

Por Dr. Fernando Valdivia

