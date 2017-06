La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/jun/2017 ”Compañía” no para de agregar funciones







Dirigida y protagonizada por Mauro Montero, junto con Luchy Díaz y Andrea Gianaculópulo, la obra acumula 10 funciones a sala llena en "Arte y otra Cosa". Anoche se volvieron a agotar las entradas, y las del domingo 11 también. Habrá otra dos funciones el sábado 24 y el domingo 30. Una sola escenografía, tres personajes y una duración de 75 minutos hacen la combinación de "Compañía", comedia dramática que tuvo su estreno el 14 de Abril pasado y no para de agregar funciones en "Arte y otra Cosa" el espacio cultural de Osvaldo Croce y Claudia Taranto que funciona en Castelli 532. "Era la casa del escritor Gotardo Croce y eso le suma un condimento especial a todo lo que está pasando. Apostar al teatro independiente y que la gente responda, no es nada frecuente, menos en una ciudad chica como la nuestra", dice Mauro Montero. La obra es de Eduardo Rovner, dramaturgo argentino con más de 40 obras en su haber. "El texto llegó a mis manos de manera fortuita. Gira entorno de un tema universal: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a reconocer nuestra soledad? Toca el tema de las relaciones, los vínculos, la soledad, el matrimonio como institución puesto sobre la mesa y en tela de juicio. La gente se siente identificada. Te vas pensando. Hemos tenido devoluciones de personas que se han ido repreguntándose varias cosas", asegura. Luchy Díaz cuenta que con Mauro habían participado de dos largometrajes y "Compañía" se fue gestando a partir de la lectura del texto. "Habíamos leído la obra juntos, pero como un puntapié para otros proyectos que teníamos previstos. Nos encantó. Faltaba un tercer personaje y yo sumé a Andrea". Ramón Miranda trabajaba como asistente de producción: "El grupo es maravilloso. El trabajo previo es mucho y se nota en escena". En referencia al tema relata "la soledad es un tema fuerte y lo que esconde a través de esas parejas que parecen estar cómodas y tranquilas. Hay un mundo por detrás que cuesta sacarlo a la luz. En la obra pasa algo que rompe con esta supuesta tranquilidad impuesta siempre por los mandatos sociales y culturales". Anoche agotaron las entradas, y las del domingo 11 también. Por eso brindarán otras dos funciones el sábado 24 y el viernes 30. Durante la velada también hay un buffet económico. Reservas por Whatsapp al +54 9 3489 549672 ó +54 9 3489 529346.

"la obra Toca el tema de los vínculos, la soledad, el matrimonio como institución puesto sobre la mesa y en tela de juicio", señala Montero.







”Compañía” no para de agregar funciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: