La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/jun/2017 Regionales:

Cobrar peaje en la ruta 6 es una doble imposición, dijo el Defensor del Pueblo

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, sostuvo que la construcción de la ruta 6 y las mejoras que se están realizando en ella fueron financiadas con los impuestos de los bonaerenses, por lo que el cobro del peaje sin inversión genuina de la empresa concesionaria configura una doble imposición, ya que los usuarios deberán pagar dos veces por las mismas obras. Una vez a través del pago de sus impuestos y otra vez con el pago de peaje. Las declaraciones del funcionario fueron dadas a publicidad por la propia Defensoría del Pueblo a través de un comunicado de prensa distribuido a los medos. Además, Lorenzino recordó que la repartición a su cargo presentó una demanda ante la justicia para que suspenda el cobro de los peajes en la ruta 6, sosteniendo que se vulneran los intereses económicos de los usuarios. En su presentación a la justicia, Lorenzino señaló que mediante el sistema de peajes el Estado provincial cobraría un servicio que en concreto no existe, ya que la ruta se encuentra en pésimo estado estado de conservación y es extremadamente peligrosa a causa del deterioro que sufre. "La ruta que une 12 distritos a lo largo de 180 kilómetros, presenta múltiples roturas debido al constante tránsito de autos y camiones, lo que dificulta la circulación y pone en riesgo a los ciudadanos. No puede ser que la única decisión que toma AUBASA para hacer frente a esta situación sea castigar al bolsillo de la gente en una época que sufre los aumentos de todos los servicios", indicó Lorenzino, y agregó que "es necesario encontrar nuevos caminos para llegar a soluciones que beneficien a todos". En esa línea, el Defensor del Pueblo precisó que hasta que la Justicia no resuelva la cuestión de fondo, el cobro de peajes queda suspendido. A su vez, exigió que las audiencias públicas, además de informar, tengan en cuenta los planteos de los usuarios sobre situaciones que los involucra.



