Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com KART PLUS: Esta especialidad del karting está durante este fin de semana llevando adelante otra fecha del presente campeonato en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. DECIDIR: Los dirigentes que rigen los destinos del Rally Federal suspendieron la carrera en la ciudad de Los Toldos por las razones climáticas y se decidió pasarla para mediados de este mes donde viene participando el piloto local Alejandro Ferraro. JUGAR: Parece que en los momentos libres papá Guillemo y su hijo Gastón juegan a ser mecánicos y arman el motor de su Fiat de la Clase TC 1100 de la categoría Alma donde vienen corriendo. Parece que los Fernandez se tienen fe para tal emprendimiento. INVITADO: Figueroa terminó siendo el piloto invitado para Juan Pablo Galliano en esta fecha del TC Bonaerense que se corre en Dolores donde se subirá a la Cupecita Chevrolet de la Clase A. Volverá a ir el asador Marcelo hombre oficial para las razones gastronómicas? TURISMO CARRETERA: La categoría visita el autódromo de Posadas en este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". TOCAR: No fue el mejor fin de semana de carrera para Ignacio Lopez en su clase de la categoría Prockart donde en la final lo tocaron se fue al pasto y le costó volver a pista donde debió remontar desde el fondo y quedó décimo primero con el motor que arman en su taller y el asesoramiento de Martinelli. DIVERTIRSE: La intención está en marcha para realizar una carrera de karting en nuestra ciudad, el lugar elegido se mostró acorde para tal emprendimiento y las gestiones están encaminadas, será una sola carrera para aquellos que deseen ir a divertirse por un día de un fin de semana. SORPRENDIDOS: En el equipo todos se quedaron sorprendidos cuando en cena realizada días atrás apareció la foro en el diario donde el popular "Simón Sister" se lo ve saludando al señor intendente demostrando el afecto que le tiene y la capacidad para moverse en el ámbito político. Lo curioso es que a lo largo de toda la temporada de motocross nunca se lo escuchó habla de políticos ni de política. TURISMO ZONAL PISTA: Con la visita al autódromo platense después de varias temporadas la categoría encara otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. HACER: Luego de la excelente carrera que Fabián Novak realizó en el autódromo capitalino en la categoría Prokar Cuatromil parece que hará toda la temporada con la motorización de Juanjo Tártara. COSECHAR: Otra interesante victoria cosechó el zarateño Juan Martín Molina en la última fecha de la categoría P.A.K.O. en el kartódromo de Zárate donde el "Tincho" puso de manifiesto sus condiciones conductiva. SUBIRSE: A propósito de Molina ahora llegara el tiempo de su padre Julian que volverá a subirse a la Chevy de la GTA del Regional en la próxima carrera que realizan un binomio con Monteleone y con la atención de Leonardo Scoccossa recordará su pasado por la categoría que lo vio salir campeón. La intención de Julián es hacer a lo sumo dos o tres competencia a lo largo de toda la temporada. GANAS: Como lo habíamos adelantado en esta sección Gonzalo Conti adquirió un Fiat 600 para sumarse a la categoría GT900 y están ya con las ganas de ir a probar al autódromo de Baradero para evaluar el rendimiento del auto y el nivel del flamante piloto. DOS: En principio cuenta con dos motores el cual uno está armado y listo para correr que lo desarrolló Dante Tamburini y en cuanto al color del auto mantendrá el negro que tiene con algunas franjas naranjas. EQUIPO: Para ser competitivo Gonzalo cuenta con su propio equipo entre los que se destacan Leonardo Dominguez y Adriano Zarantonello para trabajar en el chasis, como se lee un combo atractivo e interesante para pensar que saben de que se trata. Al menos no se van a aburrir. BUTACA: Lo mas preocupante fue el tema de como ubicaron a Gonzalo dentro del habitáculo butaca de por medio pero se pudo resolver y llegó el tiempo de meterse definitivamente en la alta competencia. La idea es hacer todo el año y acaparar experiencia para quizas mas adelante pasarse al asfalto que será otro desafío para el piloto en cuestion. TC PISTA: En el autódromo de Posadas la categoría vuelve para en este fin de semana desarrollar otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". RETORNAR: Tras su paso por el remo donde se consagró campeón argentino el joven piloto Ivan Queipo retornó al mundo del karting sumándose a la categoría Prokart donde ya está participando y la intención es poder correr toda la temporada que va de la mano de las cuestiones económicas. Bienvenido!! FORMULA 07: En el autódromo Juan y Oscar Galvez la categoría está desarrollando otra fecha del campeonato con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Desde las 10 hs arrancan con la clasificación. REFLEJAR: Parece que todo lo obtenido hasta el presente con buenos resultados no se refleja a la hora de abonar el servicio que le ofrece el equipo y en cualquier momento el piloto local se queda sin seguir corriendo en la alta competencia. ROTAX BS AS: Esta especialidad del Karting desarrolla otra carrera del campeonato este fin de semana en el kartódromo de Ciudad Evita comenzando desde las 9.30 hs con la clasificación. PROBABLE: Pasaron las horas, los días, los meses y parece que el entusiasmo y las ganas de correr están mas latente que nunca y es probable que Campana tenga un piloto en la Clase Uno del Turismo Pista en las dos últimas carreras del calendario en Paraná y en Buenos Aires. Como dice el doctor que conste en acta. DEFINIR: Sigue el litigio para definir si se la autoriza correr en karting a la señorita que tubo un buen inicio en su carrera deportiva. El padre está de acuerdo y la madre no quiere saber nada, por el momento y desde el inicio de la temporada todo sigue detenido. COPA BORA: La monomarca visita el autódromo de Posadas durante este fin de semana para concretar otra carrera del mes presente campeonato con su habitual parque de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CAMBIAR: Luego de correr en la categoría Pako tomó la determinación de cambiar de propuesta y Gastón Iglesias viene participando en la categoría Prokart donde ya estuvo corriendo en la última fecha en el kartódromo capitalino. Cambia todo cambia. ABONAR: Ellos son aventureros del mundo de las dos ruedas y con sus motos viajan para disfrutar de tal emprendimiento, pero parece que a la hora de solventar algunos gastos los muchachos se ponen complicados a tal punto que le propusieron hacer una producción periodística y al enterarse que debían abonar las cuestiones gastronómicas no se deciden para definir cuando lo van a realizar. Será para tanto? CONFORME: El actual presidente de la categoría Prokart Eduardo Hernandez está contento y conforme como carrera tras carrera ve como el parque de pilotos va creciendo. La crisis económica pega a todos por igual pero para nada se van se van perdiendo karting sino que van viniendo de diferentes categorías por distintas razones y se terminan quedando acá. TC BONAERENSE: La categoría encara otra fecha especial en el autódromo de dolores con pilotos invitados durante este fin de semana. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. DESVINCULAR: Después de hacer gran parte de su vida junto a Juanjo Tártara donde casi comenzaron juntos decidió dar un paso al costado el popular "Quique" que arrancó con un emprendimiento personal y se desvinculó dejando muchos recuerdos y como era de esperar las puertas siempre estarán abiertas en la fortaleza de la Ruta 193. ALQUILAR: El aviso se puede leer en los medios locales donde se propone el alquiler de motores para la categoría Kart Plus y el armado de los mismos, los interesados deben recurrir al taller de Horacio Romay en la colectora Norte en la ciudad de Campana. SUMAR: Como tienen un auto parado en el taller Juan Sbarra está viendo de armarlo y sumar uno mas a la Clase Tres de Alma donde esta clase espera tener todo encaminado para arrancar el año próximo de la mejor manera. TC2000: En el autódromo de Paraná la categoría está durante este fin de semana desarrollando otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". CENA: Organizado por el Club del Primer Automóvil Argentino se viene la cena homenaje a los 80 años del Turismo Carretera que en el salón de Jubilados de la calle Pueyrredón se desarrolla el venidero sábado 2 de setiembre. CARAVANA: Todo arrancará en la ciudad de San Martín donde en horas de la mañana partirá una caravana de Cupecitas a la ciudad de Campana para exponer a la misma en las puertas del Museo en donde la gente podrá disfrutar de las mismas para luego cerrar con la comida mencionada. PREGUNTAR: Rodolfo Di Meglio estuvo en el Box de Javier Azar y allí se encontró con Sandro Moine donde hablaron de la ciudad cuna del primer automóvil y en un momento preguntó el reconocido chasista por el ex campeón de Alma Alberto Errecart.

