La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/jun/2017 Culturista campanense se destacó en el Arnold Classic de Brasil









ARNOLD CLASSIC Es una competición anual que se realiza entre los mejores culturistas profesionales del mundo, se efectúa en Columbus. Este evento fue creado por Arnold Schwarzenegger junto a su socio James J. Lorimer en 1989 y es considerada como una de las más beneficiosas competiciones del culturismo con un gran número de premios. El Arnold Classic engloba tres competiciones para mujeres entre ellas: Ms. International, Fitness International y Figure International. Este evento gira alrededor del músculo, en especial hace ver que a pesar de la aparición de las nuevas tendencias de la venida a menos del culturismo de décadas pasadas, el culto al cuerpo y el desarrollo muscular aún sigue teniendo lugar en el mundo. Cristian Juncos quedó en el tercer puesto de Men´s Physique Open. En un mano a mano con LAD contó su experiencia junto a su entrenador Leonardo Zárate. "Ya no lo tomo como hobbie, sino como parte de mi vida: venir, entrenar e ir a competir", señaló. Hace dos años, Cristian Adrián Juncos (34) no se imaginaba todo lo que está logrando hoy. Hacía Kick Boxing pero poco a poco se fue decantando hacia el lado del culturismo.Un torneo en el que se presentó junto a su entrenador fue el disparador y ya hace dos años que compite. Su primo y preparador físico Leonardo Zárate es quien lo guía en cada paso, "No pongo mi cuerpo en otras manos. Siempre me acompaña y no lo cambio. Por suerte hasta ahora nos ha ido muy bien", cuenta. En abril finalizó en el tercer puesto del certamen "The Arnold Classic 2017" en la categoría Men´s Physique. "Cuando llegué a Brasil, competí en otra categoría que se llama Muscular Physique. Habían avisado desde Federación que nos iban a cambiar de categoría por la contextura física que tenía a una más grande. Me iría mucho mejor. En tres semanas me preparé. Y así lo logré", recuerda. El joven habla de los mitos y los permitidos que tiene durante su entrenamiento. "Comemos más que otra persona, pero hacemos dieta balanceada. Entrenamos de lunes a sábados y en época de torneos de lunes a lunes. La dieta balanceada es fundamental para estar en condiciones para un torneo", afirma. No hay ninguna cábala ni clave: Cristian parece muy seguro de sus pasos. "El momento antes de la competencia me motiva mucho. Es saber dónde queremos llegar, a qué torneo vamos a ir y con quién vamos a competir. La competencia la tengo conmigo mismo, mejorar día a día. Sabemos que al nivel que competimos son los mejores de cada país. Nos tenemos que preparar muy bien. No errar en nada en la dieta. Tenes que estar tranquilo, saber lo que queres. No lo tomo como hobbie sino como parte de mi vida: venir entrenar e ir a competir", explica Juncos. Leonardo, su entrenador, ve los frutos: "Viene de un nivel muy alto. Ya está compitiendo a nivel internacional amateur. Es campeón argentino. Tiene una condición genética muy buena. Le gusta mucho entrenar. Hace años que entrena. Es un estilo de vida, uno tiene que ser metódico con su entrenamiento, con sus descansos. Tiene que tener un orden en su vida. Darle motivación y no haya consumos que le hagan daño. Es un estilo de vida sano". Jeremy Buendia y Sadik Hadzovic son sus referentes del culturismo. "Queremos llegar a ese nivel para poder competir contra ellos", afirma Cristian, que no se achica. Su sueño es ser profesional de esta disciplina. "Tenemos que lograr varios podios para que la Federación considere que es ya un atleta que está en otro nivel. Es un orgullo muy grande lograrle el sueño a un chico. Hay muchos jóvenes en la ciudad que han logrado grandes cosas y tienen mucho futuro. Hoy hay muchas categorías para todos los tipos de cuerpo. Es un trabajo en conjunto para que los chicos lleguen en su mejor performance", detalla. Los próximos compromisos de Cristian son el Sudamericano (Septiembre), el Campeonato Argentino (Agosto) y "si Dios quiere, Mister Olimpia" en New York. "Si llegamos a ganar el sudamericano me dan el Carnet Pro y podemos empezar a competir a otro nivel", cierra.

JUNCOS JUNTO A SU PRIMO, QUIEN ES SU ENTRENADOR Y QUIEN LO ACOMPAÑA A TODOS LOS TORNEOS.

Culturista campanense se destacó en el Arnold Classic de Brasil

