La regata se realizará en el Club Náutico Villa Constitución y contará con la participación de 27 embarcaciones del CBC. Con la sorpresiva noticia de que la dirigencia del Campana Boat Club ha decidido despedir al entrenador Nicolás Sánchez (quien ha llevado al remo promocional del club a lo más alto a nivel nacional, con innumerables Copas Conjunto ganadas a lo largo de los últimos años, y quien ha formado a todos los remeros que hoy son campeones argentinos e incluso miembros de la Selección Nacional, como Joel Romero y Felipe Modarelli), el pre-equipo celeste se presentará hoy en Villa Constitución para competir en la cuarta regata promocional del calendario 2017 de la Asociación Argentina de Remo. La regata se realizará en el Club Náutico Villa Constitución, estará organizada por el propio club y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral. En esta oportunidad, el ex-instructor del Boat Nicolás Sánchez inscribió a las siguientes 27 embarcaciones en 13 de las pruebas del programa: 1x Clinker Femenino Libre: [Bote A] Bonfanti, Tamara ; [Bote B] Benítez, Sofía Belén 1x Paseo Masculino Sub 14: [Bote A] Blonsky, Pedro ; [Bote B] Sánchez Camacho, Valentín ; [Bote C] Moreira, Alan ; [Bote D] Ceballos, Kevin Gastón ; [Bote E] Lujan, Ian Franco ; [Bote F] Ferraro, Joaquin 1x Paseo Femenino Sub 14: Rojas, Tamara 1x Clinker Masculino Libre: Zanini, Gregorio 4+ Cuatro Con Clinker Masculino Sub 16: [bow] Díaz, Xavier , [2] Viera Veneziani, Tobías Bruno , [3] Crisa, Bruno , [stroke] Ferraro, Joaquin , [timonel] Sánchez Camacho, Valentín 1x Paseo Masculino Sub 16: [Bote A] Barraza, Franco ; [Bote B] Díaz, Xavier ; [Bote C] Crisa, Bruno ; [Bote D] Puca, Agustin ; [Bote E] Salas, Joaquín Ariel 2x Doble par Clinker Masculino Libre: [bow] Zanini, Gregorio y [stroke] Gómez, Gastón 1x Clinker Masculino Sub 14: [Bote A] Viera Veneziani, Tobías Bruno y [Bote B] Bravo, Lautaro 1x Clinker Femenino Sub 16: [Bote A] Verón, Jazmín ; [Bote B] Rojas, Brian 4+ Cuatro Con Clinker Masculino Libre: [bow] Salas, Joaquín Ariel , [2] Breska, Ezequiel , [3] Falcon, Bruno , [stroke] Gorosito, Luca Martín y [timonel] Sánchez Camacho, Valentín 1x Paseo Masculino Libre: [Bote A] Breska, Ezequiel ; [Bote B] Salas, Joaquín Ariel ; [Bote C] Gómez, Gastón 2x Doble par Clinker Femenino Libre: [bow] Benítez, Sofía Belén y [stroke] Bonfanti, Tamara 2x Doble par Clinker Masculino Libre: [bow] Gorosito, Luca Martín y [stroke] Rojas, Brian Los chicos y chicas del CBC viajarán en esta oportunidad acompañados por el instructor del Equipo de Remo Oficial, Gustavo Hereñú.



Remo:

Sin entrenador, los Promocionales del Campana Boat Club compiten en Villa Constitución

