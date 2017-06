P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine consiguió una victoria clave Por una apuesta con el plantel, el DT se presentó ante la prensa apenas cubierto por una toalla. "Es una cuestión interna que nos viene bien, porque nos une como grupo", explicó. La de ayer en Villa Dálmine quedará marcada como una de las conferencias de prensa más extrañas que tenga el fútbol argentino este año. Es que el entrenador Felipe De la Riva llegó a la sala de prensa junto al volante Jonathan Figueira y el Dr Pablo De Caso apenas con una toalla que le cubría las partes íntimas. Y así se presentó ante los medios locales que lo esperaban. "Tengo que cumplir una apuesta que me hizo el plantel (si ganábamos) y estoy cumpliendo por ellos. No le quiero faltar el respeto a nadie, pero tenía que cumplir", se excusó el DT. "Estamos tratando de salir de esto y lo estamos tomando con seriedad. Esta es una cuestión interna del plantel, que nos viene bien, porque nos une como grupo y nos ayuda a crecer", agregó el entrenador, quien rápidamente pasó al análisis de la victoria sobre Atlético Paraná: "El equipo me dio la satisfacción de que lo que trabajamos en estos quince días se cumplió. Estuvimos sólidos, pudimos mantener el cero en el arco y también aprovechar la localía para empezar a ser protagonistas y lastimar, que era lo que nos estaba costando". En ese sentido, De la Riva señaló que ahora llegará el tiempo de "mantener este rendimiento" de Villa Dálmine ante "equipos más importantes". En cuanto al retroceso del equipo en el complemento, el DT admitió que pudo haber existido cierto "cansancio" y agregó: "Recién estoy conociendo al plantel y me está costando hacer los cambios. Es cierto que nos costó tener la pelota, pero tampoco es que sufrimos de más. El equipo estuvo ordenado y ellos no tuvieron situaciones claras de gol". Respecto al presente del Violeta, el entrenador señaló: "Estábamos encontrando un rendimiento más parejo, pero teníamos que mejorar de local. Ahora, si tomamos los últimos cuatro partidos, sumamos siete puntos y la tendencia va cambiando. Estoy conforme, pero todavía quedan 30 puntos en juego y no sólo hay que pensar en mantener la categoría este año, sino también el año que viene, que será mucho más duro. Así que todo lo que podamos sumar, bienvenido sea". Finalmente, De la Riva también se refirió a la situación de Pablo Ruiz, quien mañana rescindiría su contrato con el Violeta: "Tuvo un ofrecimiento para ir a jugar al exterior, por lo que ya había decidido no firmar la extensión de su contrato para el último mes de competencia. Y nosotros no lo vimos con el nivel de compromiso necesario para esta etapa. Cuando el jugador ya tiene todo arreglado para jugar en el exterior, con una oferta económica superadora, no se va a tirar de cabeza como se tiraron estos chicos. Primero eso: necesito jugadores convencidos, que piensen en el grupo y estén deseando quedarse en Villa Dálmine. Creo en las condiciones de los jugadores, pero más en la mentalidad, en la unión y el compromiso que se debe tener en un equipo".

DE LA RIVA, AYER, DIALOGANDO CON LOS MEDIOS LOCALES TRAS LA VICTORIA SOBRE ATLÉTICO PARANÁ.



DT de Villa Dálmine:

En ”paños menores”, De la Riva se mostró ”conforme” y marcó mejoras en el equipo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: