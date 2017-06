La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/jun/2017 Falleció Gustavo Álvarez, histórico director de la Escuela Técnica ”Luciano Reyes”







La triste noticia se conoció ayer por la tarde y conmovió a toda la comunidad educativa de la ciudad. Tenía 64 años y había cumplido 40 de trabajo en la EET Nº1. Sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio Campanas de Paz. "Básicamente vivía en la escuela. Siempre pensaba en hacer lo mejor para los chicos", dijo ayer a La Auténtica Defensa Alberto Abella, Vicedirec-tor de la Escuela Técnica Nº 1 Luciano Reyes. "El viernes se empezó a sentir mal y le dije que se vaya a ver a un médico pero no me dio bolilla. Y el fin de semana, terminó internado en la terapia intensiva de la Clínica Delta. No andaba bien de salud, pero nadie esperaba esto. Ha sido un gran impacto para todos nosotros", agregó. Gustavo Enrique Álvarez había cumplido 64 años en abril pasado y al mes siguiente, en mayo, había llegado a 40 años de servicio docente, todos en "la Técnica". El 18 de mayo de 2014, en su muro de Facebook, señalaba: "Ya pasé más de la mitad de mi vida dentro de ella, con muchas equivocaciones y algunos aciertos, pero tengo la seguridad que siempre intenté hacer lo mejor para los pibes y el personal". Alberto Abella cuenta sobre los últimos días de su compañero: "Estaba contento, porque ya se estaba terminando de cambiar los pisos de la escuela, y estaba viendo qué íbamos a hacer con la calefacción. No se quedaba quieto. Ya estaba planeando cómo hacer para ampliar los talleres". "Estuve con él -dijo la Directora General de Educación de la Municipalidad, Milva López Pereyra- hace unos 20 días por el tema de los nuevos pisos y las luminarias para la escuela. Creo que esa escuela era su vida. Siempre lo tuve como uno de los referentes de la educación de la ciudad. Tenía muy claro de qué se trataba la educación técnica. Una pérdida lamentable". Para entender en parte su filosofía vale recordar sus palabras de 2015, cuando el Centro de Estudiantes "Facundo Giménez" del establecimiento logró reunir a los cuatro candidatos a Intendente para una "Presentación de Propuestas" a manera de debate pre-elección. "Ellos (por los chicos) son la razón de existir en nuestras escuelas, nosotros no existimos sin ellos. Ver cómo ellos se desenvuelven y cómo organizan actividades en el ámbito escolar no sólo es un orgullo, sino que es la razón por la que hoy estoy acá. Podría estar jubilado, pero quiero seguir acompañando a estos pibes", remarcaba en aquel octubre de 2015. Más acá en el tiempo, en enero de este año, escribió: "Comenzamos a transitar este (año) lleno de sorpresas, alegrías y, sobre todo, proyectos: ¿De qué si no está hecha la vida?". Hoy, sus restos serán inhumados en cementerio Campanas de Paz, ubicado en Ruta 193 y Panamericana a partir de las 12 horas. Se lo va a extrañar.

