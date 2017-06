La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/jun/2017 Primera D:

ITUZAINGÓ, AL FRENTE La Primera D es la única de las categorías del ascenso de AFA que muestra una definición apasionante por el título (Argentinos Juniors, Deportivo Morón y Sacachispas dominan con comodidad en el resto). Y esa historia sumó ayer un nuevo capítulo, porque cuando parecía que Alem tenía todo servido para celebrar su regreso a la Primera C, el que llega a la última fecha en la cima es Ituzaingó. Es que el Lechero igualó 1-1con Lamadrid en la fecha 27 y ayer, en la anteúltima jornada, cayó 2-1 con Liniers, que le dio vuelta el partido tras empezar perdiendo. Y el que lo aprovechó fue Ituzaingó, que tras superar 3-2 a Centro Español, ayer le ganó 1-0 a Lamadrid y saltó a la cima de la tabla de posiciones. Ahora, el León tiene 63 puntos, mientras que Alem suma 62. Entonces todo se definirá en la última fecha, el próximo fin de semana, cuando Ituzaingó visite a Liniers, al tiempo que Leandro N. Alem se presente en el Carlos Vallejos para enfrentar a Puerto Nuevo. El resto de los resultados de los partidos ya disputados por esta 29ª fecha fueron: Argentino de Rosario 1-1 Juventud Unida y Yupanqui 0-0 Atlas, además de Lugano 1-0 Puerto Nuevo. En tanto, hoy jugarán: Victoriano Arenas vs Central Ballester; Deportivo Paraguayo vs Muñiz; y Centro Español vs Claypole. Como visitante, el Auriazul perdió 1-0 y complicó su clasificación al Reducido. Para seguir dependiendo de sí mismo, necesita que hoy no gane Claypole. Luego, en la última fecha recibirá a Leandro N. Alem, que ayer cedió la punta del campeonato. El domingo, Puerto Nuevo no pudo aprovechar el envión que había tomado luego de las victorias sobre Yupanqui y Argentino de Rosario y terminó perdiendo en su visita a Atlético Lugano por la 29ª y anteúltima fecha del campeonato de la Primera D. Fue por 1-0 en un encuentro dirigido por el árbitro Javier Delbarba y que se definió desde el punto penal a los 18 minutos de la segunda parte, cuando Kevin Castells convirtió desde los 12 pasos el único tanto del partido (la sanción había llegado por una falta de Paulo Boumerá sobre Matías Basualdo). De esta manera, el Auriazul desperdició la oportunidad de prácticamente asegurar su clasificación al Reducido y ahora dependerá de otros resultados. En lo inmediato, necesita que hoy, Claypole no le gane a Centro Español. Si ello se da, podrá definir su pase en la última fecha, como local, cuando reciba a Leandro N. Alem en Campana, en un cotejo en el que también estará en juego la definición del campeonato. Para ello, el Portuario deberá mejorar lo hecho el domingo en cancha de Lugano, donde tuvo dificultades para asumir el protagonismo del juego y dependió mucho de los bochazos largos hacia la humanidad de Perrona. Su mejor momento fue en el inicio de la parte complementaria, pero no pudo aprovecharlo y, tras quedar en desventaja, el encuentro se le hizo cuesta arriba. Así, un remate de Peloso que se fue por encima del travesaño fue la única jugada de peligro que logró generar el Portuario para alcanzar la igualdad. En contrapartida, Lugano fue más ordenado tácticamente y tuvo mayor peso en ofensiva con la presencia de Matías Basualdo. Incluso, en el primer tiempo contó con la más clara, aunque la eficaz intervención de Luciano Berro le ahogó el grito a Maximiliano Pereyra. Luego, en el segundo tiempo, justificó la ventaja manejando los tiempos del partido y con firmeza en la defensa para casi no pasar sobresaltos en su arco. Ahora, Puerto Nuevo aguardará por los resultados que se registren hoy para saber cómo queda ubicado de cara a la última fecha. Al mismo tiempo, se pondrá a pensar en su próximo compromiso, ante un Leandro N. Alem que ayer perdió la punta del campeonato y llegará a Campana con la obligación de ganar para tratar de alcanzar el ascenso directo a la Primera C. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LUGANO (1): Lisandro Mitre; Cristian López, Alexis Vasconsellos, Gustavo Varela, Fernando Magaldi; Alan Castillo, Fernando Magaldi; Alan Castillo, Elías Fernández, Kevin Castells, Maximiliano Pereyra; Santiago Kojro y Matías Basualdo. DT: Juan Aquino. SUPLENTES: Mariano Romero, David Carabajal, Elías Toloza, Daniel Díaz, Nicolás Izquierdo, Martín Chiacchiari y Nahuel Reyes. PUERTO NUEVO (0): Luciano Berro; Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Michel Gómez; Franco Colliard, Kevin Redondo, Michel Bustamante, Luis Ibarra; Juan Peloso y Carlos Perrona. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Joaquín Montiel, Eliseo Aguirre, Gustavo Roldán, Pablo Sosa, Federico Godoy y Gastón Noir. GOL: ST 18m Kevin Castells (AL) –de penal-. CAMBIOS: PT 27m Roldán x MacIntyre (PN). ST 12m Noir x Ibarra (PN), 22m Sosa x Rodríguez (PN) y Toloza x Castells (AL), 36m Reyes x Kojro (AL) y 42m Díaz x Pereyra (AL). AMONESTADOS: Fernández y Castells (AL); Gómez, Roldán, Sosa, Noir y Perrona (PN). CANCHA: Atlético Lugano. ÁRBITRO: Javier Delbarba.

LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ EL DT CARLOS HERNÁNDEZ FRENTE A LUGANO.

