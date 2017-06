P U B L I C



Superó 76 a 63 como visitante a Independiente y comenzó con el pie derecho la segunda rueda del Oficial de la ABZC. El Campana Boat Club derrotó por 76 a 63 a Independiente de Escobar por la sexta fecha de la Zona 1 del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Godoy logró su quinta victoria del certamen y comanda la tabla de posiciones de la Zona B1 con 11 unidades. En Escobar, el CBC liquidó el pleito en el primer tiempo, cuando tomó 30 puntos de ventaja (54-24), aprovechando sus diferentes variantes para llegar al cesto y a pesar de las ausencias de Martín Trovellesi y Leandro Fink. Luego, en el segundo tiempo, mermó su capacidad ofensiva (apenas anotó 22 puntos en el complemento) y por eso Independiente logró recortar la diferencia en el tablero. Así, mientras el líder es CBC, en el segundo lugar de la Zona B1 está Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, que derrotó 76 a 48 a Tempestad de San Antonio de Areco y estiró su invicto (cinco triunfos en cinco juegos, dado que debe su encuentro ante Náutico San Pedro). En tanto, en la tercera posición se ubica Náutico San Pedro (9 puntos), que por esta sexta fecha superó 72 a 54 a Unión de Del Viso. POSICIONES ZONA B1: 1) Campana Boat Club (5-1), 11 puntos; 2) Deportivo Arenal (5-0), 10 puntos; 3) Náutico San Pedro (4-1), 9 puntos; 4) Unión de Del Viso (2-4), 8 puntos; 5) Independiente de Escobar (1-5), 7 puntos; 6) Tempestad (0-6), 6 puntos. Por la próxima fecha, Campana Boat Club visitará a Unión (Del Viso), mientras que también jugarán Deportivo Arenal vs Independiente (Escobar) y Náutico San Pedro vs Tempestad. ZONA B2. Por la sexta fecha de este grupo, Sportivo Escobar "B" estiró su invicto al derrotar 76-71 como visitante a Peñarol de Pilar. En tanto, Ingeniero Raver de Los Cardales derrotó 65-54 como local a Belgrano de Zárate, mientras que Náutico Zárate venció 81-73 como visitante a Honor y Patria de Capilla del Señor. Entonces, las posiciones de la Zona B2 son: 1) Sportivo Escobar "B" (6-0), 12 puntos; 2) Náutico Zárate (4-2), 10 puntos; 3) Ingeniero Raver (3-3), 9 puntos; 4) Belgrano (2-4), 8 puntos; 5) Honor y Patria (2-3), 7 puntos; 6) Peñarol de Pilar (0-5)-5), 5 puntos. Por la próxima fecha jugarán: Belgrano (Zárate) vs Sportivo Escobar "B"; Náutico Zárate vs Peñarol (Pilar); y Ingeniero Raver vs Honor y Patria. SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR (63): Mariano Dellagiustina (12), Juan Segovia (2), Tomás Urbano (15), Gian Hurreguy (23) y Diego Martínez (1) (FI) Javier Moravcik (6), Alejandro Saragussi (3), Matías Scapini (1) e Ignacio Montana (0). DT: José Urriza. CAMPANA BOAT CLUB (76): Damián Lombardi (14), Joaquín Cazurro (10), Mariano Rubin (9), Nicolás Bigliardi (6) y Dante Pérez (16) (FI) Lucas Palacios (7) y Bruno Santini (14). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 14-26 / 10-28 (24-54) / 19-9 (43-63) / 20-13 (63-76). JUECES: Gustavo Zukowski y Luis Ranzini. GIMNASIO: Independiente de Escobar.



LUCAS PALACIOS APORTÓ SIETE PUNTOS PARA EL TRIUNFO DEL CBC.



Básquet:

El Campana Boat Club ganó en Escobar

