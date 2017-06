La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/jun/2017 El Panóptico:

Un día el discípulo Eleazar, preferido del sabio Simeón, más conocido por su sobrenombre Llama Celeste, meditaba sobre el Salmo que dice "Cerca está el Señor del quebrantado corazón". Con cautela, preguntó: "Maestro, ¿por qué es necesario quebrantar el corazón para que Dios se nos acerque? El rabino respondió: " Hijo querido, el corazón del hombre está regido por una multitud de fuerzas a causa de las deudas contraídas y cada capa es un efecto de las vidas pasadas. La inefable luz de Dios no brillará a través de nosotros hasta que hayamos satisfecho todas nuestras obligaciones. Para reflejar una llama se necesita transparencia. Los cuerpos densos y opacos no transmiten la luz que reciben. Lo mismo sucede con el corazón del hombre. Cuando se quebranta su rigidez, se le acerca Dios". La Kábala es la filosofía esotérica del judaísmo. Estudiarla no se limita en conocer el significado de las 22 letras del alfabeto hebreo, sino los cinco libros del Antiguo Testamento (Pentateuco), más conocido por la Torá, El Cantar de los Cantares, el Zohar o Libro del Esplendor y el Sefer Yetzirá o Libro de la Formación. Los cuentos cabalísticos son un patrimonio de la humanidad que encierran las enseñanzas de los rabinos que a lo largo de miles de años han plasmado en ellas su sabiduría, fuente de dónde ha bebido el mismísimo Jesús.

