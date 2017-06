La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/jun/2017 Matías Rosa: ”La concientización no es sólo para el adicto, sino para toda la sociedad”









DESPERTANDO SUEÑOS; LA SOS PARA CRECER Matías Rosa y Darío Domenech son los directores y caras visibles de la Asociación Civil que se encuentra en Av. Mitre 660, donde se brinda asistencia y tratamientos. Así lo explicó Rosa, consejero en adicciones, quien junto Darío Domenech dirige "Despertando Sueños", la Asociación Civil que con gran convocatoria realizó una charla sobre cocaína en el Círculo Italiano. El Círculo Italiano fue el escenario de la charla informativa titulada "Cocaína: Abuso y Adicción, del placer al Infierno", organizada por la Asociación Despertando Sueños y en la que disertaron el Dr. en Neurofísica (UBA) Luis Acosta y el Médico Clínico Luis Sosa. Durante la actividad estuvieron presentes miembros de la Asociación Civil NAR - ANON (Grupo de familiares y amigos de adictos); Paula Ferreyra, representante de Infancias Robadas; el Dr. Fernando Martín Reynas, Fiscal de Menores; y el Secretario de Salud Municipal, Dr. Ernesto Meiraldi. La jornada comenzó con la exposición del Dr Acosta, que realizó una presentación con diapositivas en la que explicó de manera práctica cuáles son las consecuencias del consumo de cocaína en el cerebro y por qué se llega a ese extremo. "El cerebro es el órgano que nos da la identidad, es el órgano que controla las emociones, que modera nuestro comportamiento, y con el cual nosotros construimos la realidad (interpretar diferentes tipos de estímulos)", señaló. Luego hizo hincapié en los estímulos naturales del placer como la Dopamina: "Le permite al cerebro asociar un estímulo con una recompensa positiva. Cualquier conducta que tenga una recompensa positiva, es decir liberación de dopaminas, tendrá que ser repetido. La cocaína es un alcaloide de origen natural. Evoca un circuito neuronal que se seleccionó con el tiempo y obliga al cerebro a repetir una conducta para obtener una respuesta positiva, en este caso consumir". Acosta detalló que dentro de las sustancias con las que se corta la cocaína está el Levamisol (utilizado en la medicina veterinaria como desparasitante para el ganado) que al ingerirlo mata los glóbulos blancos. Finalmente, el especialista cerró su exposición aclarando que la cocaína es una de las adicciones más importantes del último tiempo por la incidencia que tiene y que ha crecido de manera exponencial la gente que consume. "La gente está en el infierno porque está presa de la sustancia. Ya no es la persona, el cerebro te gobierna e intenta obtener esa recompensa positiva. El proceso es largo, muy duro, pero depende de la persona", remarcó. Posteriormente fue el turno del Dr. Sosa, que destacó que el paciente ingresa al hospital con un grado de excitación psicomotriz: "Primero se le pone suero, oxígeno y se lo mantiene en control. Se le hacen todos los estudios de laboratorio". Luego agregó que entre las consecuencias que acarrea el consumo de cocaína está la parte fisiológica y en especial el corazón. "Hay una gran sustancia llamada adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión. La persona queda hipertensa. Mucha gente joven sufre infartos o ACV isquémico, ACV transitorio, ACV hemorrágico", detalló. Sosa hizo referencia al malestar que se produce en la familia y explicó que existe un grupo de psicólogos que tratan tanto al paciente como al familiar involucrado. El cierre de la jornada estuvo a cargo de Matías Rosa, Consejero en Adicciones, quien hizo hincapié en la situación del adicto y su familia. "Cuando consume la primera dosis se siente superior a todo el mundo, Superman en cualquier ámbito. Esa sensación no se siente nunca más por eso aumenta la dosis para poder llegar a lo que sintió la primera vez. Hay un momento del consumo donde el adicto pasa una línea imaginaria, donde ya entra en la adicción, la enfermedad y empieza a dejarse gobernar por su cabeza, por su cerebro y no hay vuelta atrás", explicó. El consumo de la cocaína es un tema muy importante en Campana. Todos los expositores coincidieron en que se trata de una problemática muy grande y no sólo afecta a la persona que consume, sino también al círculo familiar. En ese sentido, Rosa afirmó: "La concientización no sólo es para el adicto, para que pare de consumir, sino para la sociedad. El que consume la cocaína no es malo, es bueno, pero tiene una enfermedad. El consumo final que tiene la cocaína es uno solo: la muerte. Un adicto no se cura. Sí existe la recuperación y se puede parar de consumir. Hay una vida mejor y un montón de tratamientos. Es triste pero es la realidad". Finalmente, en el cierre, Rosa señalo: "No hay nada mejor que a un adicto lo ayude otro. Hay que tener buena voluntad, no fuerza de voluntad. Buena voluntad para escuchar, asistir, para ser tratado; buena voluntad para estar en recuperación".

DR. LUIS ACOSTA, DR. LUIS SOSA, MATÍAS ROSA Y DARÍO DOMENECH, CONSEJEROS EN ADICCIONES, REFERENTES DE DESPERTANDO SUEÑOS





LA CHARLA CONVOCÓ A GRAN CANTIDAD DE VECINOS Y PROFESIONALES.



