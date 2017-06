La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/jun/2017 Los Canaricultores realizarán su muestra anual este fin de semana







Desde el viernes al domingo los vecinos podrán visitarla en el Círculo Italiano. Este año es la edición número 29 y lleva el nombre de Guillermo Tunesi, en reconocimiento a su trayectoria dentro de la actividad. Como ocurre todos los años, este 9, 10 y 11 de Junio se realizará la Tradicional Muestra de Canarios que organiza la Asociación de Canaricultores Roller de Campana. A diferencia de otros años, será en el Círculo Italiano (Guemes 883) y la inauguración está pautada para este viernes a las 19 horas, cuando la muestra quedará abierta al público, que podrá disfrutarla sábado y domingo de 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Esta será la edición número 29, que llevará el nombre de Guillermo Tunesi, en reconocimiento a su trayectoria dentro de la actividad. "Es socio fundador de la sociedad, tiene un plus que es juez de FOA, el no juzga en esta ocasión porque tiene presentación de pájaros. Para nosotros es un orgullo porque nos representa en muchos lados", afirmó José Ratto, presidente de la Asociación en diálogo con La Auténtica Defensa. La muestra contará con la participación de 32 aficionados, quienes presentarán alrededor de 550 ejemplares de las distintas categorías. Esto es: rama, color, porte, exóticos y fauna americana. El jurado responsable estará integrado por los señores Ortiz, Dimemmo, Verdom, Domizi, Nadal y Villa, jueces, todos de larga trayectoria y enviados especialmente a la Muestra desde la Federación Ornitológica Argentina (FOA). Como distintivo, este año estará el pájaro Lizard. Como pájaro éxito el año pasado, volverá a estarel gorrión mexicano. "El canario viene con más de 600 años de cautiverio. Es un animal muy bello y requiere de cuidados. No competimos por el canto, sino por la belleza del pájaro", explica Ratto. La Asociación espera contar con la presencia de todos aquellos que encuentran en la actividad un interesante motivo, no sólo en la cría y cuidado de los pájaros, sino también en el intercambio de conocimientos que ayudan a la mejora continua dentro de esta especialidad.







