Consiguieron 23 podios sobre un total de 27 regatas corridas. Así reunieron seis medallas de oro, siete de plata y diez de bronce. El equipo de remo promocional del Campana Boat Club, liderado por su flamante entrenador Gustavo Arenaza, llevó adelante una gran actuación en la Regata Promocional llevada a cabo en la ciudad santafesina de Villa Constitución. Los celestes consiguieron 23 podios sobre un total de 27 regatas corridas, con 6 embarcaciones que se alzaron con la medalla dorada. Además, la cosecha del club de la ribera incluyó siete medallas de plata y diez de bronce, lo que en la sumatoria total lo ubicó como la segunda institución más ganadora de la regata, detrás del equipo de la Prefectura Naval Argentina. La jornada de remo contó con un día espléndido -aunque con frío- y con la pista de competencias desplegando condiciones inmejorables, donde los remeros pudieron lucirse en cada remada y disfrutar de cada prueba. La competencia fue organizada por el Club Náutico Villa Constitución, y fiscalizada por la Comisión De Remo Internacional del Litoral. Los resultados obtenidos por los chicos y chicas de Gustavo Arenaza fueron los siguientes: PRIMEROS PUESTOS 1) 1x Clinker Femenino Libre: Benítez, Sofía Belén 2) 1x Paseo Masculino Sub 14: Ferraro, Joaquin 3) 1x Clinker Masculino Libre: Zanini, Gregorio 4) 2x Doble par Clinker Masculino Libre: [bow] Zanini, Gregorio y [stroke] Gómez, Gastón 5) 1x Clinker Masculino Sub 16: Rojas, Brian 6) 2x Doble par Clinker Femenino Libre: [bow] Benítez, Sofía Belén y [stroke] Bonfanti, Tamara SEGUNDOS PUESTOS 1) 1x Paseo Masculino Sub 14: Moreira, Alan 2) 1x Paseo Masculino Sub 16: Salas, Joaquín Ariel 3) 1x Paseo Masculino Sub 16: Díaz, Xavier 4) 1x Paseo Masculino Sub 16: Puca, Agustin 5) 1x Clinker Masculino Sub 14: Bravo, Lautaro 6) 4+ Cuatro Con Clinker Masculino Sub 16: [bow] Díaz, Xavier , [2] Viera Veneziani, Tobías Bruno , [3] Crisa, Bruno , [stroke] Ferraro, Joaquin , [timonel] Sánchez Camacho, Valentín 7) 1x Paseo Masculino Libre: Gómez, Gastón TERCEROS PUESTOS 1) 1x Paseo Masculino Sub 14: Ceballos, Kevin Gastón 2) 1x Paseo Femenino Sub 14: Rojas, Tamara 3) 1x Paseo Masculino Sub 16: Barraza, Franco 4) 1x Paseo Masculino Sub 16: Crisa, Bruno 5) 2x Doble par Clinker Masculino Libre: [bow] Gorosito, Luca Martín y [stroke] Rojas, Brian 6) 1x Clinker Masculino Sub 14: Viera Veneziani, Tobías Bruno 7) 1x Clinker Femenino Sub 16: Verón, Jazmín 8) 4+ Cuatro Con Clinker Masculino Libre: [bow] Salas, Joaquín Ariel , [2] Breska, Ezequiel , [3] Falcon, Bruno , [stroke] Gorosito, Luca Martín y [timonel] Sánchez Camacho, Valentín 9) 1x Paseo Masculino Libre: Breska, Ezequiel 10) 1x Paseo Masculino Libre: Salas, Joaquín Ariel OTROS RESULTADOS 1) 1x Clinker Femenino Libre: [Bote A] Bonfanti, Tamara (5to puesto) 2) 1x Paseo Masculino Sub 14: Lujan, Ian Franco (5to puesto) 3) 1x Paseo Masculino Sub 14: Sánchez Camacho, Valentín (4to puesto) 4) 1x Paseo Masculino Sub 14: Blonsky, Pedro La próxima regata promocional se correrá el domingo 6 de agosto en la Pista Nacional de Remo de Tigre, con organización del Club de Remo Teutonia.

Gran actuación de los promocionales del Campana Boat Club en Villa Constitución

