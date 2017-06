El pasado domingo 4 salió en este medio una nota anunciando la participación del CBC en esta regata, que contuvo información errónea y que causó malestar en el club en general, y en los deportistas y sus familiares en particular. El dato erróneo que se publicó fue que ´´El CBC iba a competir sin entrenador a Villa Constitución, y que la delegación sería acompañada por el instructor Gustavo Hereñú, encargado del equipo de remo oficial´´. La aclaración pertinente es la siguiente: al momento de realizar la nota (viernes, primera hora), esa era exactamente la información de la que dispuse, y no tenía conocimiento alguno de un reemplazo para el entrenador Nicolás Sánchez. De haber sabido fehacientemente que había un reemplazo confirmado y que acompañaría a los chicos a la regata, esa hubiera sido la información publicada. De ninguna manera hubo mala intención: sólo se trató de información que, evidentemente, cambió con el transcurrir de las horas. He realizado cientos de notas sobre el remo campanense, en todas sus categorías y disciplinas, desde el año 2010, y es la primera vez que, desafortunadamente, se publica una información errónea de esta magnitud. A través de esta aclaración, La Auténtica Defensa y el redactor de la nota, Esteban Ferraris, pedimos disculpas públicas por el malestar que se haya causado en la comunidad del remo del CBC, y rectificamos la información publicada el domingo: el Campana Boat Club viajó a Villa Constitución junto su nuevo entrenador, Gustavo Arenaza, confirmado en el puesto de encargado del pre-equipo celeste. ESTEBAN FERRARIS

GUSTAVO ARENAZA ES EL NUEVO ENTRENADOR DE REMO PROMOCIONAL DEL CAMPANA BOAT CLUB Y EL DOMINGO ESTUVO EN VILLA CONSTITUCIÓN.



Fe de erratas y aclaración

Por Esteban Ferraris

