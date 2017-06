ARGENTINOS SE ESCAPA Anoche, en La Paternal, concluyó la 36ª fecha del Nacional B. Y se cerró con un nuevo triunfo de Argentinos Juniors, que sigue estirando su diferencia en la cima del campeonato y dio un nuevo paso en su camino de regreso a la Primera División. En esta oportunidad goleó 3-0 a Boca Unidos de Corrientes, que continúa con su discreto andar (está 21º en el campeonato y ahora quedó 12º en los Promedios, un escalón por debajo de Villa Dálmine, que se ubica 11º en esa tabla). En tanto, el domingo se disputaron tres partidos de esta fecha: Los Andes 1-1 Flandria; Crucero del Norte 0-0 All Boys; y Gimnasia (J) 1-0 Santamarina. Antes, entre viernes y sábado habían jugado: Estudiantes (SL) 0-0 Guillermo Brown (PM); Chacarita 3-0 Almagro; Nueva Chicago 0-1 Independiente Rivadavia; Douglas Haig 1-2 Brown (A); Villa Dálmine 2-0 Atlético Paraná; San Martín (T) 0-1 Ferro Carril Oeste; Instituto 3-2 Central Córdoba (SdE). Ante Atlético Paraná, el DT Felipe De la Riva apostó por contar con dos delanteros definidos y así encontró una dupla de ataque que en el primer tiempo le respondió con los goles de la importante victoria que consiguió Villa Dálmine. Ante Atlético Paraná, por primera vez desde su asunción como entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva apostó por un esquema táctico con dos delanteros bien definidos, sin obligaciones en el retroceso cuando el equipo no tiene el balón. Y así, en esa dupla de ataque, el DT halló la fórmula de la victoria. Es que Pablo Burzio y Ezequiel Cérica fueron los autores de los goles del 2-0 que logró el Violeta sobre el elenco entrerriano. "Corrimos, metimos y luchamos cada pelota. Pablo hizo un gran partido. Por suerte, las cosas nos salieron en el primer tiempo y pudimos convertir", señaló al respecto Pastel. "En la primera oportunidad ya pudimos convertir, que fue muy importante para lo anímico", afirmó Burzio, quien asistió a Cérica en ese primer tanto, luego de un muy buen pase en profundidad de Jonathan Figueira. Igualmente, durante su paso por la sala de prensa post-partido, ambos delanteros hicieron hincapié en el rendimiento del equipo por sobre sus actuaciones individuales: "Estoy muy contento por la entrega del equipo. Era un rival directo al que le teníamos que ganar para estar tranquilos", remarcó Pastelito. "Ante los rivales directos en la pelea por la permanencia no podemos perder: tenemos que ganar o empatar. Ya nos pasó ante Estudiantes de San Luis y hoy por suerte pudimos conseguir una victoria. Me parece que el equipo demostró carácter, compromiso, agresividad y fue efectivo cuando tuvo que serlo", agregó el hombre de Necochea, que llegó a los 23 goles con la camiseta Violeta Y Burzio también se manifestó en esa línea al analizar el juego: "Era un rival directo e hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo nos retrasamos, pero nos mostramos muy fuertes para defender". Para el cordobés, la actuación en el complemento respondió a la lógica del momento que atraviesa el equipo: "Es que necesitábamos el triunfo de local, sentirnos fuertes en casa y darle una alegría a la gente", explicó Burzio. "Ahora vamos por más para tratar de seguir sumando confianza", afirmó Cérica. "En ese sentido también fue muy importante mantener el arco en cero, porque nos venían convirtiendo en todos los partidos. Necesitábamos ganar de esta manera para que cada jugador tome confianza y logre alcanzar el nivel que no se venía viendo", añadió. El próximo compromiso del Violeta será el domingo en Adrogué, donde enfrentará a Brown desde las 15.30 horas. "Vamos a jugar contra un gran rival, que juega bien al fútbol y que ganó en la última fecha. Nosotros con nuestras armas vamos a tratar de ir a sumar", indicó Cérica respecto al encuentro en el que llegará a las 100 presencias con la camiseta de Villa Dálmine.

LOS DOS PUNTAS SE COMBINARON PARA EL PRIMER GOL: BURZIO GANÓ EN VELOCIDAD TRAS PASE DE FIGUEIRA Y ANTE EL ACHIQUE DEL ARQUERO ASISTIÓ A CÉRICA PARA QUE PASTELITO DEFINIERA CON EL ARCO VACÍO.





Villa Dálmine:

Cérica y Burzio, la fórmula del triunfo

