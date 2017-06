La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/jun/2017 Con Giroldi incluida, referentes peronistas se reunieron en busca de la unidad





El encuentro se realizó el lunes por la noche y tuvo "saldo positivo", según reveló el Presidente del PJ Campana, Pedro Milla. "Coincidimos en el compromiso por el bien de la unidad", agregó, aunque evitó referirse a candidaturas y el armado de listas. Los principales referentes del Partido Justicialista de Campana se reunieron para avanzar en busca de la unidad de cara a las próximas elecciones legislativas. Y no se trató de un encuentro más de la "mesa chica" del partido: en esta oportunidad estuvo presente la exIntendente Stella Maris Giroldi, luego de las idas y vueltas que había generado su reaparición pública cuando recibió en nuestra ciudad la visita de Daniel Scioli. El encuentro se realizó el lunes por la noche, con una suculenta comida al disco de por medio, en el Camping Islas Malvinas del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, donde el actual Presidente del PJ Campana, Pedro Milla, fue el anfitrión de la reunión que también convocó a Andrea García (Secretaria de Organización del PJ Campana y referente de la agrupación "Plan V"), Norberto Jendrulek (de la agrupación "Manuel Cáceres"), Pedro Orquiguil (del espacio ciudadano "Vamos Campana"), Oscar Echegaray (Movimiento Evita), Soledad Calle (concejal PJ-FpV y referente de "La Cámpora"), Raúl "Ruli" Galarza (Frente Vecinos por Campana) y Oscar Villarreal (Secretario General de la 62 Organizaciones Peronistas y referente del movimiento obrero). Quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, pero también es parte de este espacio de discusión fue el metalúrgico Abel Furlán (Diputado Nacional FpV y titular de la CGT Regional Zárate-Campana). "Fue una reunión muy amena, productiva y con saldo positivo", le contó Milla a La Auténtica Defensa. En ese sentido, se mostró satisfecho por los "consensos" alcanzados: "coincidimos en el compromiso por el bien de la unidad", explicó. "Dejamos en claro que nuestro único enemigo es el gobierno y su política de ajuste que sufre toda la comunidad", agregó. Y aunque evitó referirse a las discusiones en torno a las candidaturas, Milla señaló que más adelante se analizarán "quiénes son los mejores hombres y mujeres dentro del Consejo del partido", dejando en claro que habrá nuevas reuniones como la realizada el lunes. Por lo pronto, además del optimismo mostrado por Milla, también otros referentes deslizaron comentarios en la misma línea. Por ello se esperan días claves en el peronismo, tanto a nivel local como en el plano provincial y nacional. Es que el cronograma electoral marca que el 24 de junio vence el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. AQUELLAS IDAS Y VUELTAS. Con motivo de la visita de Daniel Scioli, el pasado 9 de mayo, Stella Maris Giroldi reapareció en la escena pública. Y en esa oportunidad señaló que iba a convocar "a todas las agrupaciones y el Partido Justicialista para tener una reunión y trabajar para el futuro de esta ciudad". Sin embargo, días después, el Presidente del PJ Campana, Pedro Milla, le respondió, invirtiendo la convocatoria, al remarcar que cualquier tipo de reunión debe darse en el marco del partido, que "está abierto para todos los peronistas". Finalmente, el pasado lunes, Giroldi volvió a reunirse con quienes se mantuvieron dentro del PJ Campana (la ex Intendente había renunciado a la presidencia del partido en enero) y también con agrupaciones que ganaron espacio en estos últimos meses, como "Vamos Campana" (de llegada directa a Giroldi) y el Frente de Vecinos por Campana.

Con Giroldi incluida, referentes peronistas se reunieron en busca de la unidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: